Skjerp dere, Viken og Troms og Finnmark

De rødgrønne, Ap, Sp, MDG og SV, skal styre Viken de neste fire årene. I sin plan for perioden har de gjort det klart at de vil jobbe for å oppløse det nye storfylket så snart det er mulig.

Fredag la et annet nytt storfylke, Troms og Finnmark, fram sin politiske plattform for de neste fire årene. Også der har politikerne en plan om å oppløse regionen og gå tilbake til å være to gode naboer.

Planen er å jobbe mot dette målet fram mot neste stortingsvalg i 2021.

Motstridende

Bjørn Inge Mo (Ap), ny fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, sa i Politisk Kvarter på NRK fredag morgen at styringspartiene Ap, SV og Sp vil jobbe med utvikling av fylket selv om de er mot sammenslåingen. Han sa at de fint kan gjøre dette samtidig som de sender en søknad om oppløsning.

Mo mener at det ikke vil skape mer usikkerhet for de ansatte enn det som normalt er i en politisk styrt organisasjon. Men alle som har vært gjennom en sammenslåing av selskaper i det private næringsliv vet at dette kan føre til omveltninger, nye konstellasjoner og flytting av oppgaver og arbeidsplasser.

Tonje Brenna (Ap), Fylkesrådsleder i Viken, sa i den samme debatten at hun ikke forstår at det er et problem å styre et fylket der målet er å oppløse det.

– Vi skal gå på jobb hver dag uten forbehold. Folk skal gjøre de jobbene de gjør uansett hvor grensene går.

Men å forvente at de ansatte ikke skal være preget av dette, er naivt.

Ressurskrevende

Det å slå sammen fylker krever samarbeid og samhandling. Den nye regionen skal i løpet av de neste årene gå gjennom hvordan det nye fylket sammen skal drive blant annet skole, veier og kollektivtransport.

De skal finne felles løsninger, og de skal finne fram til nye samarbeidsformer og ny organisasjon. En slik prosess krever både tid og ressurser.

Mye kan sies om og kritikk kan rettes mot regjeringen for håndteringen av regionreformen og måten den ble utarbeidet på. Men når det først er sånn som det er, er det lite kontruktivt å bruke store ressurser på å slå sammen disse fylkene for så å bruke enda flere ressurser på å rive det fra hverandre igjen.

En reversering er uansett noe Stortinget må vedta, og sannsynligheten for at dette skjer er svært liten.

Fra vår side av landet virker det underlig å starte en sammenslåing av et nytt fylke med en erklæring om oppløsning. Skjerp dere.