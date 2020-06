Ett skritt nærmere

Rusmisbrukere bør behandles av helsevesenet, ikke settes i fengsel. Det er Riksadvokaten enig med rusreform-utvalget i. Foto: Eeg, Jon

LEDER: Det er gledelig at Norges høyeste påtalemyndighet også vil avkriminalisere bruk av narkotika. La oss håpe at et flertall på Stortinget nå kan få denne viktige endringen vedtatt.