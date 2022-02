Krigens første offer

LEDER: Den uhyre farlige situasjonen rundt Ukraina kan bli enda farligere hvis alle historiene som verserer blir tatt for god fisk. For krigens første offer er alltid sannheten.

En pro-russisk separatist kikker ut av skytestillingen sin i Luhansk-provinsen. Bildet ble tatt i januar.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vi har jo sett det så mange ganger før. Opptakten til en krig følger ofte et bestemt mønster. Strømmen av rykter, uttalelser, meldinger og rapporter øker i intensitet for hver dag, og historiene er ofte direkte motstridende.

Trekker russiske stryker seg tilbake slik de påsto onsdag, eller er det tvert imot en oppbygging som pågår, slik Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hevder? Var det pro-russiske separatister som skjøt mot en barnehage i Luhansk torsdag, eller var det tvert imot ukrainske regjeringsstyrker? Det vet vi ikke. Og kanskje vil vi aldri få vite.

Hva mener Russlands president Vladimir Putin med «en militærteknisk reaksjon»? Er det det samme som en invasjon? Hvordan kan amerikansk etterretning si at en invasjon av Ukraina bare er dager unna? Hvordan kan de vite det?

Vi vet dessverre at når det tilspisser seg, blir også mediene utsatt for bevisste (des)informasjonskampanjer, og det finnes tallrike eksempler på at mediene har blitt en forlenget arm for propagandaapparatene til partene i en konflikt. Et av de mest slående eksemplene i nyere tid er påstanden fra USA og Storbritannia om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Dette stemte ikke, men var avgjørende for invasjonen i 2003.

Erfarne mediefolk vet dette. Og derfor er det så viktig at medieorganisasjonene supplerer informasjonen som tilbys fra partene med egne undersøkelser i felten. Men også de modige reporterne som jobber i konfliktområder kan havne i situasjoner der sannheten er vanskelig å få øye på. Ofte er den eneste muligheten til å komme nær kamphandlingene å henge seg på militære enheter for å få beskyttelse av dem. Dette vil naturligvis påvirke hva slags historier som blir fortalt.

Vi vet etter hvert godt at det offisielle Russland har et fleksibelt forhold til sannheten. Vladimir Putin lyver med den største selvfølgelighet hvis det tjener hans interesser. Men vi er naive hvis vi tror at han er alene om det.

Sannheten akkurat nå er at vi rett og slett ikke vet hva Russlands hensikter er. En krig er ett av flere mulige utfall. Og første prioritet er å unngå krig. Da er det klokt å ta alle mulige forbehold ved alarmistiske rapporter fra grensene.

En krig i Ukraina vil ikke bare være en tragedie for dem som blir direkte rammet, men kan destabilisere en hel region i Europa. I en slik situasjon er ord våpen. De må brukes med tilbakeholdenhet og forstand.