Et godt ordvalg

Qatar bruker fotball-VM til å sportsvaske landet, der det har blitt avdekket store menneskerettighetsbrudd.

AFTENBLADET MENER: Årets ord fra Språkrådet er både treffende og svært aktuelt.

Sportsvaske er årets ord 2021, annonserte Språkrådet onsdag.

«I 2022 skal flere store idrettsarrangement avholdes i land som blir kritisert for å bryte menneskerettighetene. I den forbindelse har ordet sportsvaske fått aktualitet og fotfeste i norsk,» skrev de i sin begrunnelse.

Det å sportsvaske brukes om autoritære regimer som bruker sportsarrangementer for å sette seg selv i et bedre lys. Det kan også brukes når disse regimene prøver å oppnå det samme gjennom oppkjøp eller sponsing av populære sportsklubber.

Ordet kan minne om hvitvasking og grønnvasking, som allerede er godt etablert i det norske språk.

Vinter-OL i Beijing i Kina, fotball-VM i Qatar og VM i sjakk i Dubai i De forente arabiske emirater er alle eksempler på arrangementer som blir brukt til å sportsvaske disse autoritære regimene. Det samme er det nylige oppkjøpet av fotballklubben Newcastle United av et fond eid av Saudi-Arabia.

I fotballen finnes det utallige andre eksempler på slik sportsvasking.

Det er et svært politisk ladd ord Språkrådet har valgt som årets ord.

Felles for disse regimene som bruker denne metoden for å prøve å framstå som attraktive er at de står for store menneskerettighetsbrudd.

I Qatar har de store menneskerettighetsbruddene knyttet til byggingen av stadionene ført til store internasjonale protester. Blant annet tok mange i Fotball-Norge til orde for å boikotte VM.

Venstres leder Guri Melby har tatt til orde for en diplomatisk boikott av OL i Kina, slik flere andre land sterkt vurderer. Men dette kommer ikke til å skje.

For svaret fra norske myndigheter på disse spørsmålene er som regel at løsningen ikke er å boikotte, men å benytte anledningen til å ta opp norske myndigheters standpunkt når det gjelder menneskerettighetssituasjonen. Rett og slett fordi det å boikotte disse landene ville hatt for store konsekvenser for norske politiske og næringsinteresser.

Verdens beste idrettsutøvere og sportsklubber blir brukt i et spill av autoritære regimer for at verden skal se disse landene i et positivt lys og glemme de store menneskerettighetsbruddene som foregår der. De sportsvasker.

Ordet får vel ikke slutt på problemet, men tar i det minste et godt grep om det. Når Språkrådet kårer det til årets ord, gjør de det enda tydeligere for oss.