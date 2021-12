Elendig politisk håndverk

AFTENBLADET MENER: Regjeringen snubler videre i møtet med strømkrisa, men ved hjelp av SV har tiltakene blitt bedre.

Strøm til nøkternt forbruk er ikke en luksusvare i kalde Norge. Det er en basisvare, mener Aftenbladet.

Etter forhandlinger inn i natten kunne regjeringen, sammen med sin foretrukne samarbeidspartner SV, fredag morgen legge fram en ny og utvidet tiltakspakke som skal hjelpe folk med de enorme strømregningene.

Det er fristende å konkludere med at det for tiden er en stor fordel at Ap og Senterpartiet ikke har en flertallsregjering, for det er Stortinget, og da særlig SV, som ved flere anledninger har tatt jobben med å meisle ut bedre løsninger.

Det ble demonstrert da rassikring på riksvei 13 i Suldal likevel ble løftet inn på budsjettet, og det ble igjen demonstrert i forbindelse med strømkrisa. Da regjeringens opprinnelige tiltakspakke ble presentert, var det mange som likte det de så. Også Aftenbladet. Men så viste det seg at den utrolig nok ikke omfattet dem av oss som bor i borettslag. Over en million nordmenn bor i borettslag.

Nå skal denne urettferdigheten være tatt hånd om, og godt er det. Staten skal også ta en litt større del av regningen, og det er satt av ekstra penger til dem med dårligst råd. Det er bra.

Men omtrent samtidig som de nye tiltakene ble lagt fram, kunne Energi Norge, organisasjonen som representerer kraftselskapene, fortelle at det ikke er mulig å stoppe den endringen i nettleien som skal innføres ved årsskiftet, der det vil være dyrere å bruke strøm på de tidspunktene forbruket er høyest.

Det er stikk i strid med det som ble sagt fredag om at ordningen skal utsettes.

Det etterlatte inntrykket er at regjeringen har grovt undervurdert den politiske sprengkraften i de galopperende prisene på strøm. Dermed er regjeringen også konstant på bakbeina i sine forsøk på å gjøre noe for «vanlige folk».

Strøm til normalt forbruk, fra klimanøytrale vannkraftverk som tilhører oss alle, er ikke en luksusvare i et kaldt land som Norge. Tvert imot er det en basisvare. Det betyr på ingen måte at vi er motstandere av å bruke strøm med måte. Tvert imot, vi mener at økonomisering med strøm er blant de viktigste virkemidlene vi har å møtet med klimakrise og energikrise. Da må i alle fall ikke Stortinget kaste bort energireservene.

Planen om å erstatte gasskraftverkene på plattformene på sokkelen med elektrisk kraft fra land må være en av de dårligste ideene som er klekket ut i Norge i moderne tid. Grønnvasking av oljesektoren for å pynte på norske klimautslipp er ren symbolpolitikk. Skal vi ha sjanse til å gjennomføre dette, vil det kreve en massiv utbygging av landbasert vind- og vannkraft, og den kan gjøre dagens strømsjokk til en mer eller mindre permanent tilstand.

Det er nesten ikke til å tro at det fortsatt later til å være flertall i Stortinget for denne ulykksalige planen.

