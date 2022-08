Årsaken må finnes

AFTENBLADET MENER: Vi må komme til bunns i hva som sviktet under brannen i IVAR-anlegget på Forus.

22. juli brant IVAR-anlegget på Forus.

«Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste at det var installert et inergen-slokkeanlegg i avfallsanlegget,» sa Morten Iversen Berland, branningeniør og daglig leder i rådgivningsselskapet Ignist til Aftenbladet torsdag.

Han mener at det er kritikkverdig at det er benyttet et slokkeanlegg som sannsynligvis ikke har dokumenterte egenskaper i et slikt avfallsanlegg.

Inergengass er en oksygenfortrengende gass som skal kvele brannen ved å fjerne oksygenet i rommet. Men flere eksperter har etter brannen pekt på at når gassen går tom og anlegget luftes ut igjen, kan brannen igjen blusse opp.

Blant annet sa Ole Jacob Eide, som jobber med sprinklersystemer, til NRK at han mente slokkeanlegget var uegnet og at han varslet IVAR om dette allerede i 2016.

«Mine antagelser støttes av påstanden om at slokkeanlegget fungerte som forutsatt i første omgang, samt påfølgende re-antenning av brannen og de konsekvensene det medførte», sa Berland.

Torgrim Log, professor i sikkerhetsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, bidro i 2022 til forskning på inergengassens slokkeeffekt. Der fremhevet forskerne behovet for mer forskning på gass som slokkealternativ.

7. januar 2020 begynte en dieselbil i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola å brenne. 400 biler ble skadet og deler av parkeringshuset kollapset.

En evalueringsrapport fra Rogaland brann og redning IKS viste at fravær av brannteknisk utrustning som automatisk brannvarsling og slokkeanlegg, medvirket til at brannen ble stor og krevende for brannvesenet.

Avinor har lært av denne hendelsen og bygger nå et nytt, brannsikkert parkeringshus på Sola.

Ifølge IVAR-styreleder og Sandnes-ordfører Stanley Wirak var Norges fremste eksperter med på prosjektet.

Men det betyr ikke nødvendigvis at de har valgt de riktige løsningene, eller at brannen har blitt håndtert på riktig måte. Det er mange spørsmål som står ubesvart.

Torgrim Log sa til Aftenbladet at det er mange spørsmål som må besvares: Er det anlegget som er problemet, håndteringen av brannen, utette gjennomføringer i bygget eller eksepsjonelle forhold i avfallet? Han håper en granskning kan gi svar på dette.

Snart to uker etter storbrannen har politiet ennå ikke startet etterforskningen.

Det er forståelig at dette arbeidet må være grundig, og at det kan ta tid. Men det er samtidig viktig at man kommer helt til bunns i hva som sviktet, sånn at man kan ta læring av det.