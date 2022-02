Ikke for sent å snu

AFTENBLADET MENER: Statsminister Jonas Gahr Støre gjorde en tabbe i utnevnelsen av olje- og energiminister. Nå er det på tide å snu.

Statsminister Jonas Gahr Støre bør revurdere Marte Mjøs Persens stilling som energiminister.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ap/Sp-regjeringen har sittet med makten i over hundre dager. Men som flere aviser skrev sist uke, har olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) ikke vært i Stortingets muntlige spørretime en eneste gang for å svare på spørsmål fra opposisjonen. Det til tross for at landet nå opplever en alvorlig strømkrise.

I stedet er det klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som har svart på kritiske spørsmål som strengt tatt ikke er innenfor hans ansvarsområde.

Den muntlige spontanspørretimen er den muligheten opposisjonen har til spørsmål til en statsråd som ikke er sendt inn på forhånd. Det er Statsministerens kontor som velger ut hvem som skal stille der hver uke.

Når statsministeren har valgt å skjerme den ministeren som er ansvarlig for det mest diskuterte politikkområdet siden regjeringen tok over, sier det sitt.

For regjeringens del er det helt klart at den ikke hadde sett strømkrisen komme i det hele tatt, selv om konturene av den var ganske tydelige også før valget.

Utnevnelsen av en uerfaren rikspolitiker med klart manglende kunnskap og innsikt i fagfeltene hun skulle være øverste sjef for, kan ha flere grunner. Men det er nærliggende å tro at Ap’s og statsminister Jonas Gahr Støres tanke var at klima- og miljøminister Barth Eide skulle få en større rolle i regjeringen. Og at hans departement på denne måten skulle løftes, i tråd med signalene før valget om at Ap tok klimasaken på aller største alvor.

Det har vist seg å ikke være et klokt valg.

Når Persen har stilt opp i debatter i mediene om strømkrisen, har hun både kommet med utydelige svar og halvsannheter. Noe som gjør at vanlige folk ikke vet om dette er det regjeringen faktisk står for, eller om uklarhetene skyldes at de lar en uerfaren olje- og energiminister med manglende kunnskap om fagfeltet fronte det.

En fagstatsråd skal alltid være i stand til å svare på spørsmål og forsvare regjeringens politikk innen sitt eget politikkområde. Og dette er tross alt et fagområde som forvalter inntekter fra petroleumssektoren til staten på mer enn 200 milliarder kroner.

Det ville helt klart være et stort nederlag for Støre å omrokere statsrådpostene i regjeringen eller endre på organiseringen av ansvarsområder for de ulike statsrådene alt nå. Men strømpriskrisen viser hvor viktig olje- og energiministeren ennå er, som fagstatsråd og politiker. Og at vektingen mellom de to departementene, slik det ser ut til å være tenkt, ikke er holdbar, verken for regjeringen eller oss andre.

Det klokeste Støre kan gjøre nå er derfor å revurdere både Mjøs Persens og Barth Eides stillinger. Folk fortjener bedre.