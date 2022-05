Følg med i timen!

AFTENBLADET MENER: Når skolene får nye læreplaner, trengs også nye lærebøker. Her har flere kommunepolitikere sovet i timen.

Gerd Irene Sønderland og Inger Halsne ved Dysjaland skole bruker mye tid på kopirommet.

Høsten 2020 ble fagfornyelsen innført i norsk skole. Det er den største reformen siden 2006. Tanken er at elevene skal få bedre tid til å gå i dybden og klare å se sammenhenger på tvers av fag. Det er nye læreplaner i alle fag. Arbeidet med dem, begynte i 2017.

Det er kommunene som eier grunnskolene i Norge. Altså burde kommunepolitikerne ha fått med seg at det ville komme en stor reform for skolene - noe det gjør sånn omtrent hvert tiende år - og med den, nye læreplaner. Da burde de også sjekke om det fantes midler til nye læremiddel, enten det er snakk om fysiske bøker, eller gode, digitale læreverk. Ikke alle gjorde det, for å si det forsiktig.

I Stavanger hadde ikke flertallspolitikerne satt av ekstra midler i forrige budsjett. I Sandnes pågår det nå, et år etter at reformen er innført, et stort arbeid for å finne ut hva som trengs.

Det kan godt være at staten burde sendt nok midler med reformen ut til kommunene. Men det er ikke for mye å forvente at kommunene sjekket om det faktisk var tilfelle, eller trykket på for å få det til å bli sånn. Eller, hvis det ikke kom midler fra staten, selv sikre at skolene i egen kommune hadde nok midler til å kjøpe inn det som trengtes. For eksempel ved å sette av penger til det i kommunebudsjettet.

Ei lærebok koster fort 600 kroner. Ungdomsskolerektorene i Stavanger har regnet seg fram til at de trenger til sammen 23 millioner kroner for å kjøpe inn det som trengs. Her kan vi ganske trygt regne med at det er nøkterne anslag, alle som har gått på skolen vet at man ikke akkurat flotter seg med flunkende nye klassesett av lærebøker i tide og utide.

Det er også å regne som en engangsinvestering - mange lærebøker kan leve i ti år.

I Aftenbladets saker ligger mange gode forslag fra mange gode fagfolk om hvordan man best kan gjøre det. Det er for eksempel fornuftig at noen går gjennom nye læreverk og lager en smørbrødliste over hvilke som er best egnet, så ikke hver skole må gjøre jobben alene. Det er også fornuftig med en skikkelig gjennomgang av hva som trengs som fysiske bøker, hvor mange, og hva som er de beste digitale læreverkene.

Nå har kommunene på Nord-Jæren en gyllen mulighet. De går med svimlende overskudd, Stavanger med nesten en milliard, Sandnes med 415 millioner, Sola med 114.

Nødvendige læreverk bør ligge klar og vente på alle skoler når neste skoleår begynner. Noe annet vil være ren fallitt for de som kaller seg skolepolitikere lokalt.