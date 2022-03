Se til industrien og Vestlandet!

AFTENBLADET MENER: Politikerne bør se til industrien og Vestlandet når de utformer ny energipolitikk. Prosjekter og satsingen på karbonfangst- og lagring viser at omstillingen allerede er i gang.

Satelitt-modulen for karbonfangst som skal stå på havbunnen bygges ved Aker Solutions-verftet i Egersund.

Aker Solutions viste tirsdag fram en undervannsmodul de har laget på verftet i Egersund for selskapet Northern Lights. Dette er et selskap som tilbyr transport og lagring av CO₂, og som eies av Equinor, Shell og TotalEnergies.

Dette er en del av Langskip, et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst, transport og sikker lagring av CO₂ i Nordsjøen.

CO₂ skal fanges på Norcems sementfabrikk og Oslo Fortum Varmes avfallsforbrenningsanlegg. I flytende form skal den fraktes med skip til en ny mottaksterminal i Øygarden, nord for Bergen, for så å pumpes gjennom rør ut på sokkelen hvor den skal lagres.

Samtidig som Aker Solutions viste fram sin undervannsmodul ble det også klart at Hitecvision kjøper 20 prosent av Fortum Oslo Varme for 20 milliarder kroner.

Jon Vatnaland, partner i Hitecvision, sa at de investerer i partnerskapet fordi de tror at selskapet kommer til å vokse og at det blir lønnsomt på sikt. I februar 2021 gikk Hitecvision sammen med Agder Energi for å satse på, blant annet, havvind. Hitecvision, investeringsfondet som tidligere har tjent seg rike på oljeinvesteringer, sier nå at disse grønne investeringene er midt i deres kjernestrategi.

«Vi har hørt mye snakk om det grønne skiftet, men nå er dette noe som faktisk skjer, og det skjer langs hele kysten», sa Sverre Overå, direktør Northern Lights-prosjektet.

Aker Solutions bruker samme prosjektorganisasjon for dette prosjektet som for sine undervannsprosjekter for olje og gass. Det viser at det er nettopp på erfaringene fra olje- og gassindustrien at ny industri kan vokse fram.

Og at et selskap som Hitecvision nå velger å sette pengene sine i karbonfangst- og lagring er viktig fordi det viser at kommersielle virksomheter nå er villige til å sette betydelige beløp inn på denne teknologien. Det viser at dette er et av de områdene det kan komme vekst i framover.

Når det blant politikerne i Oslo snakkes om at omstillingen må komme i gang, viser prosjekter som dette at omstillingen allerede er i gang. Og at erfaring fra oljebransjen er nødvendig for å få til ny industri.

Når ny politikk skal utformes på energiområdet, er det disse prosjektene og satsingene politikerne bør se til.