Ikkje til å tru

– Jeg var så håpefull. Så møter jeg etter kort tid noen som sier at jeg skal brenne i helvete om jeg ikke tar til vett og slutter på studiet, seier teologistudent Nora Baartvedt til Aftenbladet denne veka.

Ho er ikkje aleine om å ha opplevd ubehagelege epsiodar som kvinneleg teologistudent ved VID. Rektor Bård Mæland har kalt inn til allmøte for studentane. Leiinga ved skulen ser på dette som muleg trakassering av medstudentar. Det gjer dei rett i.

Fleire av VID-studentane Aftenbladet har snakka med, meiner det er boka «Skal kvinnene tie?», som har fått denne debatten til å blussa opp. Boka er ei samling tekstar som alle konkluderer med at ja, kvinnene skal teia. I alle fall skal dei ikkje ordinerast til prestar. Professor Knut Alfsvåg ved VID er ein av redaktørane. Han er mot kvinnelege prestar, men ønskjer sjølvsagt kvinnelege studentar velkomne til å studera ved VID.

Sitt eige syn grunngir han med eit normativt syn på kva Bibelen seier om dette. Han viser til at sjølv om denne debatten er over i Den norske kyrkja, er det slik at dei fleste kristne kyrkjer i verda ikkje ordinerer kvinner til presteteneste. Difor er ikkje denne debatten over, viss ein utvidar perspektivet litt. Til det er det å leggja til at viss ein utvider perspektivet endå litt til, ser ein også at dei fleste land i verda heller ikkje ser på kvinners og menns likeverd på same måte som ein gjer i Norge. Det er ikkje berre bibelske og historiske grunnar til at kvinner ikkje blir vigsla til prester i alle kyrkjer, maktstrukturar og menneskesyn i samfunnet elles spelar sjølvsagt inn.

I ein religion der nåden er størst av alt, er det svært vanskeleg å forstå at ein kan meina andre grupper hamnar i helvete dersom dei gjer same val i livet som du sjølv har gjort, men tilhøyrer feil gruppe menneske.

Det er heller ikkje lett å forstå kvifor det skulle vera makpåliggjande å reisa debatten om kvinnelege prestar igjen i Norge. Det til sides, må sjølvsagt teologistudentane både få ha og få diskutera ulike syn. Men dei må umiddelbart finna ein anstendig måte å gjera det på. Å la vera å oppsøkja enkeltpersonar som ikkje har bedt om din dom over deira liv, er ein start.