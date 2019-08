Ren treningsleir for presidentkandidatene

Onsdag og torsdag denne uken gjennomførte det demokratiske partiet i USA runde to i kandidatkampen om hvem som skal utfordre Donald Trump i neste års presidentvalg. Som i de første duellene i juni ble det verken «cup er cup-» eller «stafett er stafett-» utfall. Slike klisjeer spiller på overraskende resultater. I denne sammenheng er klisjeen «de gamle er eldst» den eneste som duger.

Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som både er de eldste og mest kjente i feltet, trygget posisjonene i det feltet som ligger an til sluttspill. De to sistnevnte, som deltok i den første debatten, spilte nærmest på lag for å bli kvitt de som ligger lengst etter.

I den andre debatten framstod Biden som litt mer på vakt enn for en måned siden, men han gjorde ikke mer enn nødvendig for å trygge ledelsen sin. Det klarte han, og vel så det.

De to som har ligget i mellomsjiktet, Kamala Harris og Pete Buttigieg, klarte ikke å hevde seg denne gangen. Utenom de tre på topp er det New Jersey-senator Cory Booker som får mest skryt. Han er på en positiv kurve og nærmer seg midtsjiktet.

I den grad debattene denne uken har avklart noe som helst, så er det at de fleste av de kandidatene som ligger på mellom null og to prosentpoengs oppslutning ikke har fått tilstrekkelig løft. Neste debattrunde skal etter planen avholdes i september. Til da har det demokratiske partiet sørget for større begrensninger på deltakerlisten.

Det blir trolig også første gangen de absolutte toppkandidatene må angripe hverandre. Hittil har det handlet om å avverge angrep fra outsiderne. Slike angrep vil fortsette å komme, selv om noen kandidater snart blir skrelt bort. Likevel er sommerens debatter bare å anse som en treningsleir. Det er 15 måneder til selve valget. Forhåpentlig er det så lang tid at det iallfall blir et par utfordrere som kan henge med det litt for etablerte og alderstunge lederfeltet.

Mange mener at den som tjener mest på at over 20 kandidater er sluppet inn i debatten, er Donald Trump selv. Han er på alder med de fremste demokratiske kandidatene, men slipper mer eller mindre unna nominasjonskampen. Demokratenes håp er at de klarer å gjøre den interne kampen om til et politisk verksted som appellerer til velgerne.