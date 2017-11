I Trøndelag har fastleger dannet det såkalte trønderopprøret i et forsøk på å nå fram med sine bekymringer knyttet til fastlegeordningen. I sommer skrev VG at 198 av 428 kommuner har problemer med å rekruttere fastleger.

Løsningen blir gjerne dyre vikarbyråer som tapper kommunebudsjettene, samtidig som gjennomsnittsalderen på fastlegene stiger.

Rekrutteringsproblemene forklares med at yrket de senere årene har blitt langt mer tidkrevende, og derav mindre attraktivt særlig for yngre leger. Det all grunn til å tro at disse utfordringene vil dukke opp i større skala også i vår region.

Samhandlingsreformen (2012) er en del av forklaringen på økt arbeidsmengde. Reformen innebærer mer oppfølging og forebygging av pasienter i kommunene. Dette betyr at pasientene er langt sykere og mer komplisert syke enn tidligere.

Legene forteller også at de administrative oppgaver har økt.

Andre forhold som bidrar til at yrket er lite attraktivt for noen, er hyppig legevakt, særlig i distriktene, og at legene i mange tilfeller må være selvstendig næringsdrivende. Ikke alle ønsker å påta seg et slikt økonomisk ansvar, og leger i etableringsfasen har gjerne allerede både studie- og boliglån å betjene.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fastlege Jørgen Skavlan, gjest i NRKs Debatten forrige uke, mener mange har sovet i timen når de ikke har skjønt at tøffere rekrutteringstider ville komme. Over 70 prosent av dem som startet på medisinstudiet i 2016 var kvinner, og vi tror Skavland har rett når han sier at unge kvinner har andre prioriteringer enn det Skavlan og hans mannlige kolleger hadde da de gikk inn i fastlegeordningen for 17 år siden.

Fastlege Inga Marthe Grønseth (36), også gjest Debatten, forteller om arbeidsdager på 12 til 16 timer, som hun kombinerer med småbarnslivet. Grønseth er likevel veldig glad i fastlegeordningen, og mener det er en styrke å kjenne pasientene godt.

BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Morgendagens fastleger er kvinner som Grønseth, som vil kombinere en karrière med familieliv. Dersom det ikke gjøres noe med fastlegeordningen nå, deler vi Legeforeningens bekymring for at ordningen kan rakne i løpet av få år.

Det er bra at Olaug Vervik Bollestad (KrF), leder av Helse og omsorgskomitéen på Stortinget, har fått flertall for en evaluering av ordningen.

Samtidig forventer vi at helseminister Bent Høie nå tar på alvor de mange advarslene om svak rekruttering til fastlegeyrket.