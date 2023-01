Fascister på frammarsj

AFTENBLADET MENER: Forsøkene på å underminere demokratiet i Brasil og USA er opprørende, men de bør ikke være overraskende.

Bolsonaro-tilhengere ber om militærkupp for å hindre det demokratiske valget i Brasil.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Tusenvis av tilhengere av tidligere president Jair Bolsonaro skapte dramatiske scener i Brasils hovedstad Brasília i helgen. Parlamentsbygningen og flere andre adresser i Brasília ble stormet og vandalisert før store sikkerhetsstyrker fikk kontroll. Hundrevis av personer er arrestert.

Den avgåtte presidenten, som ikke har anerkjent valgresultatet, forlot Brasil og dro til Florida i USA dagen før den nye presidenten, Lula da Silva, ble innsatt. Tilhengere av Bolsonaro hevder at valget ikke var rettferdig og at Bolsonaro er den egentlige vinneren. Blant disse tilhengerne er det åpent fascistiske fraksjoner og private paramilitære grupper.

Parallellen til scenene som utspilte seg i USAs hovedstad Washington DC for to år siden, er åpenbar og skremmende. Sjette januar 2021 stormet tusenvis av Trump-supportere Kongressbygningen for å få stanset godkjenningen av presidentvalget. Blant disse opprørerne var det mange som tilhører nyfascistiske og rasistiske grupper som ikke anerkjenner demokratiske valg.

Antidemokratiske krefter er på frammarsj. Demokratiet som styreform er på vikende front over hele verden, slik Natos generalsekretær Jens Stoltenberg også var inne på da han talte til NHOs årskonferanse i Oslo i forrige uke.

Stater som Kina og Russland viser åpenlys forakt for demokrati, og motarbeider utbredelse av folkestyre med alle midler. Krigen i Ukraina er for tiden det mest groteske eksempelet på dette. Men angrepene mot demokratiet kommer ikke bare utenfra. De kommer også fra innsiden.

Det er opprørende når motstandere av demokrati opptrer i store grupper, og i noen tilfeller også får makt. Men det bør ikke være overraskende. Det republikanske partiet i USA har i løpet av noen få år blitt omdannet til en personkult rundt tidligere president Trump. Bolsonaro-tilhengerne i Brasil har funnet en tilsvarende førerskikkelse i eks-presidenten.

Dyrking av en sterk leder, myter om en gullalder som skal gjenskapes, demonisering av en ytre fiende, forakt for objektive sannheter og forakt mot dem som er annerledes. Alt dette er sentrale kjennetegn for fascismen. I Russland utspiller den seg nå for åpen scene. Men også i mange vestlige demokratier er slike krefter på frammarsj.

Vi tror fortsatt at styrken i de liberale demokratiene er stor nok til å bekjempe disse tendensene. Den kampen begynner med at vi kaller dem ved deres rette navn.