Hold balansen, politikere!

AFTENBLADET MENER: Også politikeres lønn og honorar må selvsagt justeres. Men det er viktig at de ikke drar fra resten.

Skal ordførere tjene mer enn en stortingsrepresentant?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Stortinget har nettopp vedtatt en lønnsøkning til seg selv – altså stortingsrepresentantene – på 5,2 prosent. Det vil si, det heter ikke lønn, det heter årlig fast godtgjørelse. Fra 1. mai 2023 blir den på 1.107.190 kroner. Det er en økning på 42.800 kroner, og det er lønnsveksten for frontfagene som ligger til grunn. Den landet på nettopp 5,2 prosent.

Rødt og SV ville i stedet at representantene skulle gå ned i lønn, men ble nedstemt av det store flertallet. Ap stemte med flertallet, men mener at man i stedet for å regne tillegg i prosent, bør ta utgangspunkt i et gjennomsnitts kronetillegg. Det er et ganske klokt forslag, da unngår man at stortingsrepresentantene hver gang drar fra de som tjener mindre.

Lokalt lønnes fylkesordføreren i Rogaland med en stortingslønn ganger 1,25. Ordførerne i Stavanger og Sandnes tar utgangspunkt i en statsrådslønn. I Sandnes kuttet de ordførerens lønn i 2020 med 100.000, og har nettopp vedtatt ikke å legge på disse igjen. Men lønnsjusteringen kommer likevel. Også i Stavanger vedtok flertallspartiene å kutte i politikerlønningene da de vant valget. Kari Nessa Nordtun sa fra seg 100.000 kroner av den fastsatte ordførerlønna da hun tiltrådte.

I Time kommune vedtok de sist uke at ordføreren ikke bare skal tjene en stortingslønn, men 10 prosent over. Suldal har nettopp gått inn for å sette ordførerlønnen opp til stortingslønn.

Det er viktig at det er lett å bli politiker, uansett bakgrunn, inntekt, kjønn, utdanning, alder og bosted. Det betyr at vi må sikre gode ordninger som gjør det mulig for en stortingsrepresentant å ha et familieliv på hjemstedet, og tilstrekkelig kontakt med fylket de er valgt inn for. Lønnen må også være god nok til at den ikke hindrer noen yrkesgrupper fra å ville bli valgt. Det er også det høyeste valgte tillitsvervet vi har i landet, og lønnen må gjenspeile det.

Det er ikke uten videre rimelig at ordførere ligger høyere. Her er det også ganske store forskjeller mellom kommunene, i både arbeidsbelastning og økonomi.

Det er viktig å holde balansen her, både for lokale politikere og for stortingsrepresentantene. De vedtar i stor grad sin egen lønn, av skattebetalernes penger. Og samtidig som det er viktig at de har gode nok betingelser, er det også viktig at de ikke lønner seg selv langt bort fra folk de representerer. Det er viktig at våre folkevalgte kan kjenne igjen andres liv og livsvilkår.

Politikerne må være opptatte av å finne den balansen, og holde på den.