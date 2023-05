1. mai i 2023

AFTENBLADET MENER: Arbeidernes internasjonale kampdag er ingen helligdag. Derfor er det selvsagt lov å klippe plenen. Men kampene som fortsatt kjempes er ofte viktige og riktige.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun holdt hovedtalen under 1. mai-markeringen i Stavanger.

Grunnen til at første mai markeres som arbeidernes internasjonale kampdag er generalstreiken i Chicago i 1886. Den streiken startet 1. mai, og fire dager seinere åpnet politiet ild mot demonstrantene. Fire ble drept.

Grunnen til streiken i Chicago var at de organiserte arbeiderne krevde åtte timers arbeidsdag.

Denne historien viser et enkelt poeng, som det må være mulig å enes om. Uavhengig av hvor man selv plasserer seg politisk, er det historieløst å ikke anerkjenne at mange av de rettighetene vi i dag tar for gitt, faktisk er kjempet fram. Noen ganger med livet som innsats.

«Klassekamp» er et omstridt begrep. Noen mener det er absurd å snakke om klassekamp i et såpass likestilt og åpent samfunn som Norge i 2023. Men hvis vi ser på samfunnet i dag, er det fortsatt på flere områder en reell interessemotsetning mellom grupper i samfunnet. En av dem går mellom dem som eier virksomheter, arbeidsgiverne, og dem som jobber der.

Det er jo bare et par uker siden arbeidstakernes organisasjoner i privat sektor gikk ut i storstreik, nettopp på grunn av en interessemotsetning som handlet om lønn. Den streiken tvang NHO til å gi etter. Om vi kaller dette klassekamp eller noe annet er egentlig ikke så viktig. Poenget er at streik også i dag er et lovlig kampmiddel som gir arbeidstakere makt.

Språk er også makt. Derfor bruker ofte folk på venstresiden heller begrepet «arbeidskjøper» når de snakker om arbeidsgivere, for å understreke at arbeid ikke er noe man gir, som en gave. Det er noe man kjøper. Og som i all annen handel, er det behov for spilleregler.

Mange av de rettighetene vi i dag tar som en selvfølge, som reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, retten til ferie, vernet mot usaklig oppsigelse, lik lønn for likt arbeid og så videre, er fortsatt en fjern drøm i store deler av verden. En internasjonal kampdag understreker den solidariteten som arbeiderbevegelsen har vært tuftet på siden sin spede begynnelse. I en globalisert økonomi er den solidariteten enda viktigere.

Første mai er ingen helligdag. Og derfor er det ingenting i veien for å klippe plenen eller fyre opp hekksaksen. Men det er feil å hevde at arbeiderbevegelsen og fagorganisasjonene ikke har gitt – og gir – et viktig bidrag til å skape det samfunnet vi alle kan være stolte av.

Den norske samfunnsmodellen, der det både er mulig å skape store private formuer og der individer har stor frihet over sine egne liv, og der det på samme tid er et sosialt sikkerhetsnett, stor grad av tillit mellom folk og lav grad av korrupsjon og maktmisbruk, er noe å være stolt av, uavhengig av politisk ståsted.

Første mai er uansett en god anledning til å være takknemlig for det.