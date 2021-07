Riktig og modig truseprotest

AFTENBLADET MENER: Det var modig og riktig av de norske sandhåndballkvinnene å protestere mot et diskriminerende og latterlig påbud om å spille i truse.

Kvinnene i strandhåndball er nødt til å spille i bikinitruser, mens de mannlige spillerne får lov til å spille i shorts. Foto: HANDOUT / X80001

Tidligere denne uken ble det klart at Norges kvinnelandslag i strandhåndball fikk en bot på 1500 euro (rundt 15.000 kroner) for å spille i korte tights i stedet for truser i kampen mot Spania i EMs bronsekamp.

Det var en protest mot draktreglene til Det europeiske håndballforbundet (IHF), som sier at kvinnene må spille i bikinitruse. Til sammenligning er kleskoden for menn singlet og shorts.

De norske kvinnene ytret et ønske om å spille i shorts før første kamp, men fikk beskjed om at det ville være et brudd på reglementet.

Det er heller ikke første gang regelverket har blitt kritisert. Det norske håndballforbundet hadde derfor før protesten sagt at de var villige til å betale en eventuell bot. Men det norske laget turde ikke protestere før denne kampen på grunn av trusler om diskvalifikasjon.

Saken har fått stor oppmerksomhet i media, også internasjonalt. Og de norske kvinnene har fått stor støtte.

Kulturminister Abid Raja (V) skrev på Twitter at boten var «fullstendig latterlig»:

«Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud! Det verste er at de bare ikke skjønner likestillingspoenget en gang! Er’e mulig liksom?!»

Det er ikke den første idretten der det har stormet mot utdaterte kleskoder for kvinner.

Etter flere år med diskusjoner rundt kvinners sandvolleyballdrakter, ble det i 2012 vedtatt av Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) at kvinner ikke lenger var nødt til å spille i bikinitruser.

Der har kvinnene nå mulighet til å spille i shorts som rekker ned til tre centimeter over knærne, og kan i tillegg bruke overdeler med ermer.

Også i tennis har kvinnenes kleskoder blitt endret, etter at Serena Williams i 2018 hadde på seg en heldekkende drakt i stedet for kort skjørt under French Open. Først ble Williams fortalt av presidenten for den franske tennisfederasjonen, Bernard Giudicelli, at drakten ikke ville bli akseptert, og at man måtte «respektere spillet».

Men kvinnenes tennisassosiasjon støttet Williams og oppdaterte sine kleskoder.

Det er selvsagt ingen grunn til at kvinnelige sandhåndballspillere ikke skal kunne spille kamper iført shorts i stedet for truse. Dette er en regel som diskriminerer og som bør oppdateres så snart som mulig.

Derfor er det bra at det norske landslaget tør å stå i stormen for å skape nødvendige endringer.