Kirkerådet har utnevnt Anne Lise Ådnøy til ny biskop i Stavanger. Hun fikk åtte stemmer, mens Helge S. Gaard fikk seks stemmer.

All honnør og gratulasjoner til Ådnøy, som helt sikkert blir en god biskop for Stavanger.

Men gjennom nominasjonsprosessen var det Gaard som fikk overlegen støtte. Flertallet av landets biskoper og bispedømmerådet i Stavanger hadde innstilt Gaard som deres kandidat.

Tredje gang

Det er tredje gang Kirkerådet har satt nominasjonsprosessen til side og stemt inn en annen kandidat.

I 2016 hadde åtte av biskopene Gaard som sitt førstevalg. Kirkerådet valgte da å utnevne Ivar Braut, som den gang ble sett på som en sentrumskandidat.

Det ble mye uro da Braut ble valgt til fordel for Gaard sist. Når det nå er tredje gang Kirkerådet ikke lytter til kirkefolkets stemmer, legges det opp til enda en frisk debatt.

Begunnelsen for at Kirkerådet valgte en annen kandidat er ikke åpen. Men det er mye som peker mot at det skyldes flertallet fra Åpen Folkekirke i rådet.

Stavanger bispedømmes historie går helt tilbake til 1125. Og det har stor betydning for det som skjer i folkekirken i resten av landet. I år er det kirkevalg, og noen mener at valget av Ådnøy er en markering av Åpen Folkekirkes flertallsmakt.

Åpen prosess

Gjennom grunnlovsendringene 21. mai 2012 og endringer i kirkeloven 8. juni 2012, ble Kongens myndighet til å utnevne biskoper avviklet. Etter dette er det Kirkerådet som har myndighet til å tilsette biskoper.

Dette er en åpen og demokratisk nominasjonsprosess, der medlemmene av kirken er tett involvert. Prosessen ender med at man sitter igjen med tre kandidater, som er rangert etter oppslutning.

Det er bare de tre som har høyest oppslutning som kan bli tilsatt.

Reglene er klare. Kirkerådet har anledning til å sette til side nominasjonsprosessen og velge en av de andre kandidatene.

Men gjennom å gå mot det grasrota har stemt for gang etter gang, risikerer de at Den norske kirke mister medlemmer til fordel for bedehus og frikirker.

Når selve prosessen rundt valget er så åpen og demokratisk som den er, er det uklokt at Kirkerådet å gjentatte ganger sette anbefalingen til side.