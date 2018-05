Ryfast, Rogfast og nullvekstmål henger ikke sammen

Målet er at det ikke skal kjøre flere biler på veiene på Nord-Jæren i 2030 enn i dag.

I ny Nasjonal transportplan (NTP) «forventer regjeringen at lokale myndigheter fører en arealpolitikk som er rettet inn mot å nå nullvekstmålet».

På Nord-Jæren beregnes i dag en trafikkvekst på 12 prosent fra 2016 til 2030. Da må det settes inn tiltak dersom målet om null vekst i personbiltrafikken skal nås.

Flere alternativer

Statens vegvesen har derfor gjennomført utredninger. Dette er et av grunnlagene for vårens reforhandling av dagens byvekstavtale for Nord-Jæren mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Staten.

Her utredes flere alternativer til måter å få til nullvekst. Akkurat hvilke virkemidler som skal tas i bruk skal avgjøres i reforhandlingene. Men Vegvesenet har sett på ulike virkemiddelpakker.

Disse inneholder alt fra en tredobling av bompengetakstene, større takstreduksjoner for kollektivreiser, sykkel- og gangstrategier, parkeringsreduksjoner og smartere arealutbygginger.

Det høres ut som en grei jobb. Sett inn de rette virkemidlene, så holdes personbiltrafikken nede.

Problemet

Problemet er bare at når Stortinget vedtok Bypakke Nord-Jæren, vedtok de også Ryfast og Rogfast.

I disse to prosjektene forutsettes det at personbiltrafikken vil gå opp.

I Aftenbladet på onsdag innrømte Alberte Ruud i styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet at Rogfast og Ryfast kolliderer med nullvekstmålet når det gjelder personbiltransporten.

Ifølge Ruud vil en økning i persontransporten fra ett prosjekt føre til at flere virkemidler må tas i bruk enn det som er planlagt. Da nevner hun mulige tiltak som tilgjengeligheten for parkering og veiprising, der man belaster per kjørte kilometer.

Gjennomgangstrafikk

Det er noen former for transport som ifølge avtalen mellom partene ikke skal telles med i nullvekstmålet. Dette er gjennomgangstrafikk, offentlig og privat tjenestetransport og næringstransport. Men er det slik at det bare er disse vi bygger Ryfast og Rogfast for?

De som vil reise med bil fra Tau til Stavanger, vil kanskje ikke kunne finne parkeringsplass. Og de som trenger å bruke bilen mellom Stavanger og Sandnes, kan risikere å måtte betale mer.

I mandatet til Vegvesenet er det presisert at tiltakene «ikke skal gi redusert mobilitet». Men er det mulig, med de planene som ligger inne i dag?

Stortinget har med disse vedtakene gitt lokale politikere en enorm utfordring, og kanskje en umulig oppgave.