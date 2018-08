LEDER: Russetiden skal ikke vare i årevis, og den skal helst ikke få følger for andre eller langt inn i voksenlivet.

Først ble ti norske ungdommer arrestert på Kos i Hellas for å ha slåss. Så ble fem andre ungdommer arrestert på den greske øya Ios, etter at en 18-åring skal ha blitt jaget utfor en høy kant, falt og brukket begge beina, for så å ha blitt banket opp mens han lå nede.

Ungdommene har til felles at de er russ til neste år, de er høyst sannsynlig med i ulike russebusser, og de drar til Hellas for å feste - og slåss. Russebusser har sterkest forankring i Akershus og Oslo, og at det er konflikter mellom bussene er en del av greia. Også ungdommer herfra var innblandet i slåssingen på Kos.

Å reise til Syden alene som 18-åring er ikke noe nytt, det har pågått i årevis. At russen samles, fester og drikker, er heller ikke nytt.

Tar helt av

Men på øyer i Middelhavet samles nå så mange russ på så liten plass samtidig at konfliktene og alkoholkonsumet tar helt av. Det samme gjør gruppepresset, skal vi tro Sjømannsmisjonens natteravn Camilla Grimsby på Magaluf på Mallorca. Hun forteller om gråtende utslitt russ som dukker opp hos dem og ikke orker mer. Du skal ikke bare drikke og feste i en eller to uker, det blir kanskje forventet at du skal på strippeklubb, kjøpe sex, eller prøve narkotika for første gang. Fra Kos og Ios meldes det om mange som har blitt neddopet og havnet på sykehus, og om raserte hotellrom etter at så mange som førti russ har vært samlet på ett sted og holdt vorspiel. Det meldes om seksuell trakassering, og i noen tilfeller seksuelle overgrep.

Nei, det gjelder helt sikkert ikke alle. Og jo, vi husker fortellingene om ungdomsfester på Ibiza for tjue år siden også.

Men i fjor var 600 norske russeungdommer samlet på Ios samtidig, i år er det 1000. Det blir mengder av svært fulle ungdommer som er langt vekke hjemmefra for første gang, blandet med dop, forventninger om konflikter mellom ulike russebusser, og press på den enkelte om å bryte grenser.

Skamløst

Det er ikke særlig smart. Og det gir ingen mening at gresk politi og norske myndigheter må gripe inn fordi norske russeungdommer skader seg selv og andre.

Dere kan ikke drive å være russ i et helt år, dere kan ikke sette alle normer til side like lenge, og dere kan virkelig ikke oppføre dere helt skamløst og grenseløst i andres land og byer. Selvsagt kan dere ikke det. I verste fall kan det komme til å merke noen for livet. I beste fall er det å fore alle som vil ha slutt på all russefeiring med svært sterke argumenter for å gjøre akkurat det.

Det er virkelig å sparke grundig bein på seg selv.