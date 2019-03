Fra brexit-kaos til farse

Etter tre dager med ulike former for voteringer står det klart at britene vil ut av EU, men ikke uten en avtale. Problemet er bare at den avtalen som foreligger – og som EU selv betegner som den endelige - den har det samme underhuset i det britiske parlamentet stemt ned to ganger.

I politikken er det et velkjent begrep at «kjem tid, kjem råd!» I det siste vedtaket ber britene om utsettelse. I stedet for å forlate EU ved utgangen av denne måneden, ønsker man å vente til 1. juni. Foreligger det en endelig og godkjent utmeldelsesavtale da, kan britene la være å velge medlemmer til EU-parlamentet. Men utsettelsen kan vare i årevis også. Det er opp til britene å finne en løsning. Ikke EU.

Den største taperen

Det er vanskelig å se hva som skal bli løsningen på britenes brexit-kaos. Og det er vanskelig å se for seg de endelige konsekvensene, politisk og økonomisk. Det som er sikkert er at mange land blir berørt, også Norge. Og britene vil tape stort på en utmeldelse.

Den største taperen er likevel folkeavstemnings-instituttet. I et representativt demokrati som sjelden eller aldri benytter denne formen for folkelig retningsdirigering, blir folkeavstemninger sjelden en suksess. Den konservative statsministeren David Cameron trodde han skulle stagge EU-skeptikerne i eget parti med folkeavstemningen. I stedet ble landet kastet ut i kaos.

Folkeavstemninger legges enklest opp med ja eller nei som voteringsalternativ. Det lyktes brexit-tilhengerne å vinne fram med argumentet om at britene ville spare milliarder i EU-kontingent – penger som kunne brukes til hjemlig helsestell. Så enkel var likevel ikke denne prosessen. Nå står en omfattende økonomisk nedtur for døren dersom det ikke lykkes å finne en løsning.

Finn sammen

Ny folkeavstemning kan være en vei ut, men en bommert bør likevel ikke forsøkes rettet opp med å gjøre tabben en gang til.

I torsdagens parlamentsmøte ble et forslag fra Labour-leder Jeremy Corbin om å samles for å jobbe fram et bredt kompromiss, nedstemt. Vi tror likevel at det beste britene nå kan gjøre, er å stoppe opp, ta tiden til hjelp, og samle seg i et slags krise-fellesskap der alle parter jobber konstruktivt med å finne en løsning. Å fortsette som nå vil bare gjøre splittelsen grundigere, dypere og mer langvarig.