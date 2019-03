Vegvesenet skrinla i vinter planene om automatisk strekningsmåling, som følge av den nye regjeringsplattformen. Dette er det reagert kraftig på, blant annet har Fylkesmannen i Rogaland avgitt en uttalelse til Samferdselsdepartementet, noe Aftenbladet meldte forrige uke.

Når det gjelder dødsfall og andre ulykker i trafikken, er det ingenting annet enn en nullvisjon som kan være gyldig. Norge har hatt en kraftig og gledelig nedgang i antall dødsfall de siste tiårene, men nedgangen må ytterligere ned.

Dette er et mål det må være mulig å samles om, selv om det er uenighet om metoder. Det må være mulig å diskutere alternative veier til dette målet uten at den ene eller andre part kategoriseres som uansvarlige samfunnsborgere.

Fotobokser som måler gjennomsnittsfart er av relativt ny dato i Norge. I Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Sokn ble ordningen innført i 2012. Det problematiske med disse målingene er at alle passeringer blir registrert og lagret. De aller fleste andre former for trafikkontroll, inkludert de tradisjonelle fotoboksene er rettet mot fartsovertredere og andre som ikke følger reglene eller viser god trafikkultur.

Det er strenge regler for lagring og sletting av strekningskontrollene, men vi kommer ikke bort fra at mesteparten av passeringene er en lovlig atferd. Myndighetene bør ha begrenset adgang til å overvåke og registrere borgernes lovlige atferd.

I altfor mange tilfeller har gode hensikter trumfet hensyn til personvern, privatlivets fred og hvert enkelt individs integritet i kampen mot samfunnsonder. Veimyndighetene har alltid hatt interessen helt andre steder og i liten grad problematisert dette. Hensynet til personvernet er heller ikke tatt opp på en prinsipiell måte av dem som har kritisert avgjørelsen om å gå ned på antall automatiske strekningsmålinger.

Norge er ett av verdens mest digitaliserte samfunn. Det har mange fordeler, selv om vi hver uke må gi slipp på personopplysninger vi før kunne ha for oss selv. I en slik situasjon må vi ta vare på de frisonene vi har. Å åpne for et «de som ikke har noe å skjule, har ikke noe å frykte-samfunn», er å kopiere Kina, som er i ferd med å gi sine egen borgere samfunnspoeng ut fra hvordan de oppfører seg på alle de arenaene de blir overvåket.

Et slikt system får vi ikke i Norge, men det er ganske mange som klarer å definere problemer som bør løses med nettopp de samme metodene.