James Bloodworth har skrevet boken «Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter.»

En del av denne boken handler om da han jobbet på et lager hos nettgiganten Amazon. I Amazon er mennesker billigere enn maskiner, og det kommer det med en pris for de som jobber i selskapet, skriver Bloodworth i boken sin.

Flere studier og medieundersøkelser har avslørt at arbeidsforholdene hos Amazon er svært kritikkverdige. Folk som jobber, og har jobbet, for selskapet beskriver ting som at de «blir hjernevasket», trusler dersom de ikke jobber raskt nok, lange arbeidsdager, fysiske skader, lave lønninger og redsel for å ta ut ferie og å gå på do.

Algoritmer

Men det er ikke bare arbeidsforholdene som gjør at vi bør være kritiske til Amazon.

Gjennom algoritmer og favorisering av søkeresultater på Google, har Amazon klart å skvise ut mindre selskaper gjennom å kopiere deres produkter.

Til og med store selskaper som Nike og Birkenstock har opplevd at Amazon har tillatt fritt salg av falske produkter på deres markedsplass. Birkenstock trakk seg fra alle avtaler med Amazon i 2016.

Mange mener Amazon har skaffet seg et monopol på mange områder, og at de er i ferd med å svelge opp hele internettet.

Selskapet er verdt nesten 800 milliarder dollar. De to siste årene har de likevel ikke betalt en dollar i skatt i USA de siste to årene. Heller ikke i Europa bidrar Amazon, som har sitt europeiske hovedkvarter i Luxembourg, i form av skatt. Det gjelder også Norge.

Selskapets gründer og eier Jeff Bezos er blitt verdens rikeste mann.

Bør bidra

EU har prøvd å foreslå endringer i skattesystemet for å få Amazon og andre teknologigiganter som Google og Apple til å betale mer skatt, men har så langt ikke funnet noen løsning.

Derfor sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire i desember at de vil gjøre dette på et nasjonalt nivå hvis EU ikke finner en felles løsning. Også Tyskland og Italia prøver også å tvinge disse selskapene til å betale mer i skatt.

Amazon og andre teknologigiganter konkurrerer ikke på samme vilkår som andre selskaper når de knapt betaler en krone i skatt. De bidrar heller ingenting til velferdssamfunnet, samtidig som de er med å bryte ned arbeidsrettigheter.

Også norske myndigheter bør presse på for at disse selskapene skal bidra med sitt. Og sørge for at vi ikke tillater at folks arbeidsrettigheter forvitrer i iveren etter å legge til rette for disse teknologigigantene.