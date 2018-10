Rosenberg må ikke ofres for boliger

Stilige boligkomplekser, gjerne med etternavnet «brygge», har de siste 25 årene hatt lokale eiendomsutvikleres høyeste prioritet. Selvsagt trenger vi boliger, for folk kan ikke bare forvises til boligfelt i utkantene, men det blir ikke en by bare av leiligheter.

Vi trenger et mangfold av butikker, vi trenger parker, torg, brannstasjoner, jernbanestasjon og vi trenger industri.

Stavanger har industri, og Rosenberg WorleyParsons, som det gamle verftet nå heter, er størst, viktigst og mest tradisjonsrik i stavangerindustrien. Det går bra på Rosenberg og de tror det vil gå bra i årene framover.

Tomten på Buøy er veldig attraktiv. Den er nær sjøen og har sjefsutsikt til Stavanger sentrum. Siden 1990-tallet har det derfor dukket opp interessante planer om ny og annerledes forvaltning av området. Politikerne har konsekvent takket nei til dette, anført av tidligere ordfører Leif Joahn Sevland (H).

Når Buøy Invest, som har eid tomten siden forrige opprivende strid i 2003, nå har lagt nye planer på bordet, fortjener de å lyttes til. De lover både arbeidsplasser og mange boliger. Samtidig kan det ikke være tvil om at en så storstilt utbygging kan ramme Rosenberg hardt.

Både rosenbergdirektør Jan T. Narvestad og andre med tilknytning til bedriften har derfor vært tydelig ute og advart mot planene, som trolig kommer til behandling i kommunalstyret for byutvikling neste uke.

De er helt åpne på at industrivirksomheten både byr på støy og andre plager for naboene. Tidligere har de rett og slett måttet løse ut noen eiendommer på grunn av dette. Buøy Invest har frimodig valgt å kalle utbyggingsområdet for Solsiden, men dette kan fort komme i skyggen av en kontinuerlig konflikt mellom industri, boliger og den planlagte, såkalte næringsparken.

Et fullstendig realisert prosjekt vil derfor svekke Rosenberg og dermed også Stavanger. Det er 1000 arbeidsplasser på Rosenberg nå, men enda flere arbeidsplasser i byen er avhengige av virksomheten. Buøy trenger absolutt en ansiktsløftning i det kontroversielle området, men det må finnes en løsning som ikke setter Rosenberg i spill, en løsning som ivaretar krev til infrastruktur og en løsning der også det som eventuelt skjer på engøysiden av Pyntesundet tas med i betraktning.

Hvis Rosenberg hadde vært en anakronisme over gammel, mislykket tapsbringende og forurensende industri, hadde valget vært lett: da kunne vi bygd boliger og invitert hipsterfrisører og bakere som bruker underlig mel i brødet inn på området. Det ville blitt triveligere og virksomheten hadde vært mer lønnsom enn verftet.

Heldigvis er byen så privilegert at den har en vital, stor og moderne industriarbeidsplass. En fornyelse eller oppgradering av området må ikke få ødelegge for dette.