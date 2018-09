Leder: Orbáns politikk kan true hele EU

Forrige tirsdag fikk Ungarns statsminister Viktor Orbán svært hard kritikk i EU-parlamentet. Han ble blant annet kalt lederen for det mest korrupte systemet i Europa.

Viktor Orbán og hans nasjonalkonservative og populistiske parti, Fidesz, kom til makten i Ungarn i 2010. Han kaller Ungarn for et «uliberalt demokrati». I praksis betyr dette at statsministeren har all makt.

EU mener den ungarske regjeringen systematisk undergraver menneskerettigheter, rettssystemet og den frie pressen.

Derfor vedtok EUs folkevalgte å be EUs medlemsland åpne en såkalt artikkel 7-prosedyre mot Ungarn. Dette kan i siste instans bety at landet mister sin stemmerett.

EU-motstand

Orbáns regjeringstid har vært preget av økende motstand mot EU. Hans motstand toppet seg under flyktningkrisen i 2015. Da stengte Orbán landets grenser, og siden har Ungarn nektet å ta imot flyktninger.

Orbán svarte derfor på EUs artikkel 7-prosedyre med med å hevde at dette er en form for straff for å nekte å ta imot flyktninger.

Ungarn har lite erfaring med migranter. Fremmedfrykten er sterkt tilstede i befolkningen. Og siden 2010 har opposisjonen vært liten. Under Orbán får derfor konspirasjonsteoriene leve fritt. Og før valget i april i år kom propagandamaskinen ut for fullt.

Orbán og hans regjering hevdet at millioner av kriminelle migranter er klare til angrep. De vil voldta kvinner, undertrykke de kristne og innføre islam. De vil ødelegge måten ungarerne lever på.

Og alt dette hjelper EU til med, ifølge Orbán, som mener at Brussel er støttet av den ungarsk-amerikanske forretningsmannen George Soros. Han har donert penger til demokratiseringsprosjekter i forskjellige land gjennom flere tiår. Og i 2012 ble han erklært en fiende av den ungarske staten fordi han blandet seg politisk inn i flyktningkrisen.

Soros har som svar på dette kalt Ungarn en «mafiastat».

Liten sjanse

EU vedtok forslaget med 448 stemmer for og 197 stemmer. Dette er i første instans nok for å få det gjennom. Men det å få en artikkel 7-prosedyre gjennom hele veien er en selsom prosess.

Og skal Ungarn fratas stemmeretten, kreves det et enstemmig krav fra alle medlemslandene. Både Polen og Tsjekkia har sagt de vil bruke sin vetorett for å hindre sanksjoner mot Ungarn.

Sjansen er derfor svært liten for at EU klarer å presse Orbáns regjering.

Men hvis EU mislykkes i å stoppe Orbáns politikk, kan dette være med på å true hele unionens framtid. Orbán står for en politikk som også er på frammarsj i andre europeiske land, og som denne avisen absolutt ikke støtter.