Giske måtte ut av ledelsen i Ap

For øyeblikket er Arbeiderpartiet et parti i full oppløsning, revet i stykker av et voldsomt ytre press og en minst like opprivende indre strid. Sånn kunne det ikke fortsette. Derfor måtte partileder Jonas Gahr Støre gjøre det klart at de mange varslingssakene mot nestleder Trond Giske gjør det umulig å beholde ham i partiledelsen. Giske trakk seg søndag kveld.

Sentralstyret i Ap, som møtes i Oslo i dag, ville ellers ikke hatt noe annet valg enn å gi klar beskjed om at Trond Giske måtte fratre som nestleder i partiet. En slik avgjørelse må derimot ikke framstilles som om partiet tar endelig stilling i varslingssakene mot Giske.

Korrekt av Jonas

Tross all kritikken som har blitt Gahr Støre til del, og noe av den er berettiget, har han etter vår mening opptrådt både korrekt og empatisk i sin behandling av varslingssakene mot Giske. Han har understreket at han tror på varslerne, og at alle sakene skal behandles i tråd med retningslinjene i de rette former og i de rette organene. Samtidig har han understreket at også Giske, som for tiden er sykmeldt, skal få anledning til å svare på anklagene før partiet trekker sine konklusjoner. Slik må det også være.

Bør fortsette i finans

Vi registrerer at enkelte - og som vanlig anonyme - kilder i Ap nå også vil ha omkamp om Giskes posisjon som partiets finanspolitiske talsperson. Det skapte nemlig stor splid da Giske etter valgnederlaget i september ble innsatt i denne posisjonen på bekostning av Marianne Marthinsen. To sentrale rådgivere i stortingsgruppa sa opp jobbene sine i protest mot denne avgjørelsen fra partileder Gahr Støre.

Giske sier nå at han stiller plassen sin i finanskomiteen til disposisjon dersom partiet ønsker å skifte ham ut.

Vi mener at Giske bør få beholde dette vervet. Det kan ikke være tvil om at han, som en av partiets mest erfarne politikere, er godt kvalifisert. Det vil være helt urimelig om varslingssakene skal brukes som et påskudd for en omkamp i noe som var en ordinær kamp om posisjoner.

Dyp Ap-krise

Lenge før sakene mot Giske så dagens lys i desember, var Arbeiderpartiet i en dyp politisk krise. Valgnederlaget i september gjorde det svært klart at partiet ikke hadde lykkes i å utmeisle et tydelig, troverdig og attraktivt alternativ til dagens regjering. På område etter område er det svært vanskelig å se hvordan Ap skiller seg vesentlig fra de øvrige partiene i midten av norsk politikk, et område hvor det også er naturlig å plassere Høyre.

Den lange valgkampen mot lokalvalgene i 2019 vil bli en vond opplevelse for Ap dersom partiet ikke klarer å håndtere Giske-saken. Derfor var det nødvendig, om ikke nødvendigvis rettferdig, at Trond Giske trakk seg ut av ledelsen umiddelbart.