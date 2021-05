Alt bunner i Boris Johnsons brexit

AFTENBLADET MENER: Valget i Skottland gjør en løsrivelse fra London enda mer aktuell. Boris Johnsons brexit kan krympe Storbritannia.

Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister og leder av selvstendighetspartiet SNP, ble som ventet vinneren av parlamentsvalget i helgen. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

«Brexit har styrket både den skotske og den walisiske uavhengighets­bevegelsen, og i Nord-Irland bobler gammelt trøbbel til overflaten igjen, mye takket være Londons imponerende mangel på politisk gehør,» skrev Aftenbladets Arild Inge Olsson i en kommentar sist uke.

Boris Johnsons nasjonalisme, med brexit og farvel til EU som absolutt fremste fanesak, var tenkt å gjøre Storbritannia stort igjen, og britene stolte av egen storhet. Noe de har for vane å være.

I stedet skaper Boris Johnsons ledelse og brexit-håndtering splittelse og strid. I Nord-Irland kjenner folket seg ofret for at London skulle få gjennom sin brexit-avtale. Johnson ville unngå en hard grense mellom Nord-Irland og Irland, og plasserte den derfor i Irskesjøen, mellom Storbritannia og Nord-Irland. Nord-Irland kjenner seg hektet av, demonstrasjoner, opptøyer og vold har eskalert, og flere peker på at Johnsons brexit kan føre til et forent Irland.

I Skottland er nasjonalistpartiet SNP som ventet valgvinner etter parlamentsvalget i helgen. Partiet mangler et sete på rent flertall. Den store saken deres er å gjøre Skottland selvstendig, løsrive seg fra London, og slutte seg til EU igjen. De får støtte fra partiet De Grønne, som vant åtte plasser i parlamentet. Dermed er det flertall blant skottenes folkevalgte for å vinke Boris Johnsons Storbritannia farvel.

«Det finnes ganske enkelt ingen demokratisk rettferdiggjøring overhodet for Boris Johnson eller noen andre til å forsøke å blokkere retten til det skotske folk til å velge vår egen framtid,» sa SNPs leder Nicola Sturgeon i sin seierstale i helgen.

Det krever at London går med på at de får ha en ny folkeavstemning om selvstendighet. Boris Johnson synes det er altfor mye forlangt, han mener det får holde at de får lov til å ha en slik folkeavstemning med en generasjons mellomrom. Forrige var i 2014. Da stemte 55 prosent for å bli værende i Storbritannia. I alle målinger siden, har flertallet sagt de ville stemt for uavhengighet. Og i 2015 stemte 62 prosent av skottene for å bli i EU.

I Wales, i andre enden av Storbritannia, fikk Labour i helgen flertallet i parlamentet. I suppleringsvalget i England, derimot, snudde arbeiderklassen ryggen til Labour. Partiet har ikke klart å snakke til arbeidere som ville ut av EU. At folk i tradisjonelle arbeiderstrøk heller stemmer konservativt, er direkte ydmykende for Labour.

Ydmykhet er ikke en egenskap som på noen måte preger Boris Johnson. Hans slepphendte arroganse overfor særlig Nord-Irland og Skottland, kan komme til å krympe Storbritannia.