Ny fase for Ryfast og ny fase for Høgsfjordsambandet

AFTENBLADET MENER: Lett snøfall, kaldt vintervær og null bompenger tyder på god trafikk fra Stavanger til skiløypene i Ryfylke i helgen.

Etter planen blir lørdag og søndag de siste to dagene uten bompenger i Ryfast-tunnelene. I løpet av de 14 månedene som er gått siden åpningen, har folk fra Nord-Jæren strømmet til turområdene i Ryfylke. I vinter har de oppdaget nye utfartsmål med flotte skiforhold.

Koronautbruddet har vært hovedårsaken til at monteringen av et stabilt og troverdig bompengesystem har tatt så lang tid. Gratis tunnelgjennomfart har i tillegg skapt problemer for ferjesambandet over Høgsfjorden. Siden november i fjor har det faktisk vært, ja, bom stopp for ferjen som skal holde Sandnes sammen.

Det er uklart hva som blir skjebnen for ferjesambandet: om det kommer i gang igjen, om det skjer med så mange avganger som planlagt og om det er den opprinnelig påtenkte ferja, MF Preikestolen, som skal settes inn. Dette er ikke bare opp til rederiet Boreal, men fylkespolitikerne, som har prøvd å være tålmodige med at det ikke har vært mulig å levere tjenester i overensstemmelse med konsesjonsvilkårene.

Nå er den politiske behandlingen av ferjesaken utsatt i påvente av at samfunnet blir normalt igjen. Boreal ligger også på været. Det er vanskelig å opprettholde et samband når folk oppfordres til å holde seg hjemme. Trolig blir turistsesongen i sommer første mulighet til å vurdere om det er en framtid for Lauvvik – Oanes-forbindelsen.

Tunnelforbindelsen har det så langt gått mye bedre med. Brukerne er i det vesentligste veldig fornøyde, enten de er skole- eller arbeidspendlere, oppsøker hytte- og friluftsliv eller driver med godstransport.

For å finansiere Ryfast, kreves det blant annet 4850 passeringer i døgnet i Ryfylketunnelen. Om dette er mulig med de vedtatte prisene og folk på hjemmekontor, er et stort spørsmål. Dersom prisene etter hvert må settes ned for å øke trafikken, forverrer dette mulighetene for Høgsfjordferjen.

Aftenbladet skrev tidligere i måneden at folk har vært avventende med å ta i bruk bolig- og arbeidsmarkedet i Ryfylke. Dette er også en del av det kompliserte puslespillet som skal svare på hvor vellykket forbindelsen mellom Jæren og Ryfylke faktisk er.

Vi vet at tunnelene har gitt en fantastisk fleksibilitet og økt tilgjengeligheten i begge retninger. Vi går nå inn i neste fase, som blant annet vil gi mer av svaret både på samfunnsgevinster og -utgifter.