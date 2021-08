Valginnspurten starter i Arendal

AFTENBLADET MENER: Få land har så lange valgkamper som Norge, men det er på mandag det virkelig smeller.

Nitide forberedelser også i 2017: Aftenbladet fulgte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums forberedelser til partilederdebatten ved forrige stortingsvalg. Rådgiverne er Lars Vangen (t.v.), Karl Kristian Langeland og Anne Marie Aanerud.

Den NRK-sendte partilederdebatten på Arendalsukas åpningsdag finner sted nøyaktig fire uker før valgdagen 13. september. Ved forrige stortingsvalg ble nettopp denne mandagen et viktig skille i valgkampen. Det var den dagen den første katastrofemålingen for Arbeiderpartiet kom. Kommentatorene gav likevel partileder Jonas Gahr Støre gode skussmål etter debatten, men de øvrige velgerne var av en annen oppfatning.

Den siste uken er det kommet nasjonale meningsmålinger, som på løpende bånd forsøker å reflektere den politiske stemningen etter sommerferien. Den tidligere tendensen med klart rødgrønt flertall er forsterket, selv om det skjer interessante endringer mellom partiene på begge sider.

Det skal mye godt arbeid og noe flaks til for at den borgerlige siden skal klare å snu trenden, slik de gjorde for fire år siden. Akkurat nå ser det også ut til at skjebnen for de fire «sperregrensepartiene» (KrF, Venstre, Rødt og MDG) heller ikke vil avgjøre regjeringsspørsmålet. Det skyldes først og fremst at Frp og Høyre er svekket.

Det er ventet at over en million velgere vil bruke mulighetene til å forhåndsstemme. Dette betyr igjen at valginnspurten blir en kamp om de som ikke vil bestemme seg før i siste runde. Dem er det til gjengjeld mange av. I tillegg er det knyttet spenning til en rekke andre ting enn selve regjeringsspørsmålet. Hvilket parti som blir det største, hvem som kommer over sperregrensen og hvor stor framgangen blir for Senterpartiet, er noen av dem. Hvilke saker eller hvilken sak som avgjør valget, vet vi heller ikke ennå.

For dagsorden er ennå ikke satt. Denne uken har det vært klima, forrige uke av det formuesskatt, før sommerferien var det Forskjells-Norge og i vinter var det verdidebatter rundt familie, abort og innvandring. Ved lokalvalget for to år siden var det flere partier som overså hvilken betydning bompengene ville få. Dette ser til gjengjeld ut til å bety lite i år.

Arendalsuka handler dessuten om langt mer enn toppolitikerne. Nesten 150 organisasjoner har stand i byen. Nesten like mange har arrangementer og sørlendingene tar ferie for å få med seg mest mulig. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte arrangementet en «statsfinansiert elitefest» for to år siden. Det er både upresist og urettferdig overfor Arendalsuka. For med organisasjoner som Besteforeldrenes klimaaksjon, Barnas jurist, Mental Helse og Lions Club, er dette først og fremst en massemønstring som dokumenterer mangfoldet i landets organisasjonsliv.

