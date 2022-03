Ta vare på maten

AFTENBLADET MENER: Av alle grunnleggende, livsviktige ting som Putins angrep på Ukraina har satt i spill, er også tilgangen på mat og matkorn.

Krigen i Ukraina er også en påminning om at vi må ta vare på egen matjord og opprettholde matproduksjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Russland er verdens største hveteprodusent, Ukraina den fjerde største. Sammen står de for 30 prosent av korneksporten i verden. Størstedelen av dette går til Midtøsten og Afrika. Ukraina er også storprodusenter av bygg og rug, og begge land er store på mais. 80 prosent av all solsikkeolje i verden blir produsert i disse to landene. Russland er også store på vesentlige komponenter for kunstgjødsel. Dette bildet er det redaktør Bothild Å. Nordsletten i Bondevennen som tegner opp.

Det betyr at matprisene vil stige, og det betyr at det - som vanlig - går mest utover de fattigste landene. Og det er selvsagt en påminning om hvor mye i verden som henger sammen, på helt avgjørende vis, for svært mange.

I Norge har vi ikke beredskapslager for matkorn. Senest i 2019 mente Landbruksdepartementet det ikke var behov for å opprette et slikt lager, fordi de så det som usannsynlig at tilgangen kunne forsvinne. Solberg-regjeringen mente det ikke var nødvendig, og viste til den gode tilgangen vi har på sjømat, kjøtt- og melkeprodukter.

Rådene til departementet den gangen, var at hvis det skulle bli kornmangel i verden, ville det trolig være på grunn av naturkatastrofer og klimaendringer, noe som ville ramme de fattigste landene hardest. Den borgerlige regjeringen mente derfor det viktigste var å hjelpe til med beredskap og tilgang til korn i fattigere land.

Støre-regjeringen har i sin plattform, Hurdalsplattformen, sagt at de vil etablere slike lagre i Norge. Det høres unektelig fornuftig ut. I 2019 anslo avisa Nationen at det ville koste 50 millioner i året, i tillegg til 430 millioner for å oppdatere siloer og skaffe korn.

Det er helt på sin plass når Nordsletten i Bondevennen påpeker at vi må sørge for å holde egen matproduksjon oppe. Vi trenger at mange nok bønder fortsetter, vi trenger at kommunene lar være å bygge ned matjord, og vi bør holde oss med et beredskapslager. I tillegg bør Norge bidra med hjelp til de landene som kan bli hardest rammet av høyere priser på matkorn.

Vi skal likevel ikke krisemaksimere alt nå, og vi skal heller ikke jakte ustanselig på politiske utspill fra før krigen i Ukraina, som nå ser naive ut. Det har liten hensikt. Når den internasjonale krisen er her, er kloke handlinger viktigere enn å skåre politiske poenger på hvem som mente hva først.