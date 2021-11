Nye, varige kollektiv-vaner

AFTENBLADET MENER: Privatbil og hjemmekontor i halvannet år har gjort noe med

reisevanene våre. Kollektivselskapene må tilpasse seg, skal de få brukerne tilbake.

Folk tok oppfordringen om å unngå kollektivtrafikk på alvor. Nå må kollektivselskapene tenke nytt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

NAFs trafikkbarometer fra august i år viser et kraftig fall i andelen spurte som sier at de ville ha reist mer kollektivt dersom tilbudet var bedre. I 2019 var det 60 prosent av de spurte som hadde den innstillingen. I 2021 er andelen sunket til 47 prosent. Hele 19 prosent sier i undersøkelsen at de i framtida regner med å jobbe mer hjemmefra.

En rapport fra NHO Transport fra februar 2021 viste at passasjertrafikken i Norge med buss, båt, trikk og bane falt med over 50 prosent i andre kvartal 2020 sammenliknet med i 2019. Mye av dette er selvsagt pandemi-relatert. Men tallene må likevel tas på alvor. Det er ikke på noen måte sikkert at passasjerene kommer tilbake til nivået vi hadde før pandemien. Økt bruk av hjemmekontor, at folk for eksempel også har færre dager på jobb, og gjerne justerer arbeidsdagene sine annerledes om man har anledning, gir økt behov for mer fleksible kollektivløsninger. Dette vil gjelde både avganger og billettløsninger.

I det siste har en kollektivgigant som Ruter i Viken og Oslo truet med å sette opp prisene dersom ikke flere begynner å reise kollektivt. Alternativet til prispåslag er færre avganger. Frafallet av passasjerer er stort, og de kommer åpenbart ikke tilbake av seg selv. Men løsningen Ruter lanserer er oppskriften på å redusere antall kollektivreisende ytterligere.

Kolumbus i Rogaland har ikke annonsert tilsvarende behov. Så langt har inntil 95 prosent av passasjerene vendt tilbake til fellestransportene. Men behovet som er definert i vår region er ikke bare å få alle tilbake. Man har også som mål å øke andelen av kollektivreisende. Det kan bli vanskeligere enn vi hittil har trodd.

Tallene fra NAF og fra NHO Transport forteller at deler av endringene innen kollektivtrafikken kan bli varig, dersom det ikke blir tatt nye grep.

Mye tyder på at viruset som har forårsaket pandemien ikke vil forsvinne helt. Fagmiljøer mener vi må forberede oss på å leve med smittefaren og å beskytte oss mot den med vaksine, avstand, hygiene og reisevaner.

For kollektivselskapene betyr dette behov for grundige analyser og å satse på mer fleksible løsninger. Når pandemien skaper varige endringer i samfunnet, må kollektivselskapene tilpasse seg. Hvis ikke kommer ikke passasjerene tilbake.