Verdens farligste grense

LEDER: Det er akutt fare for at konflikten mellom Russland og Ukraina kan ende i krig. Videomøtet mellom lederne i Russland og USA ga ingen åpenbare resultater.

Russlands president Vladimir Putin hadde en to timer lang samtale på video med sin amerikanske kollega Joe Biden tirsdag. Møtet, som handlet mye om den farlige situasjonen på grensa mellom Russland og Ukraina, ga ingen klare resultater.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russland har de siste månedene bygget opp en formidabel militær styrke i grenseområdene mot Ukraina. Dette har ført til at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og politiske og fagmilitære ledere i Vesten har advart om faren for en omfattende militær konflikt. Så mange som 175.000 russiske soldater skal nå være klare for et angrep, støttet av artilleri og stridsvogner.

Allerede i flere år har de østlige delene av Ukraina vært herjet av borgerkrig, der Russland åpenlyst har støttet pro-russiske opprørere med våpen, utstyr og personell. Russlands linje har som vanlig vært å blankt benekte det som enhver kan se med egne øyne.

Videomøtet mellom Russlands president Vladimir Putin og hans amerikanske kollega Joe Biden tirsdag ga ingen klare resultater, men Det hvite hus har opplyst at Biden understreket overfor Putin at et russisk angrep på Ukraina vil bli møtt med knallharde økonomiske straffetiltak.

Spørsmålet er om denne trusselen gjør tilstrekkelig inntrykk på Putin.

Ved første øyekast skulle man kanskje tro det. For Russlands økonomi er allerede i trøbbel, og Putin vet bedre enn noen at det var en økonomisk kollaps, ikke militær underlegenhet, som tvang Sovjetunionen i kne.

Ingen kan være i tvil om utfallet av en krig mellom Ukraina og Russland, for den russiske overmakten er enorm. Men det betyr ikke at en krig ikke vil bli langvarig og blodig. Ukraina er ikke medlem av Nato, så et russisk angrep vil ikke kunne utløse en direkte militær respons fra Nato. Men Ukraina har allerede mottatt store mengder våpen og militær teknologi fra Vesten.

Sett fra Moskva er Ukraina en del av Russlands strategiske omland, i likhet med andre tidligere sovjetrepublikker. Putin frykter at et vestvendt Ukraina vil føre Nato og Vesten på skuddhold av Moskva, bokstavelig talt. Dermed kan hans store propagandaapparat framstille russisk aggresjon som en form for forsvar.

Den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014 var selvsagt i strid med folkeretten, men demonstrerte for Putin at Vestens protester og sanksjoner ikke klarte å hindre ham. Putin betrakter også de østlige delene av Ukraina, med et stort antall etniske russere, som del av Russland.

En krig i Ukraina vil ikke bare være en humanitær katastrofe, men en geopolitisk krise. Det er derfor avgjørende at de alliansene som også Norge er del av gjør en samlet innsats for å overbevise Putin om at et militært angrep på Ukraina vil være økonomisk ødeleggende for Russland.

Ingen kan være i tvil om utfallet av en krig mellom Ukraina og Russland, for den russiske overmakten er enorm. Men det betyr ikke at en krig ikke vil bli langvarig og blodig