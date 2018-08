Aftenbladet mener: «Du har rett til dine egne meninger, men ikke dine egne fakta»

Over 200 amerikanske medier publiserte torsdag lederartikler som handler om samme tema: Angrepet som president Trump har ført mot en fri, kritisk og uavhengig presse etter at han kom til makten i USA. Trump stempler nyheter han ikke liker som falske, framfører selv usannheter i et akselererende tempo, og har i det siste trappet opp krigen mot mediene ytterligere ved å erklære og gjenta at mediene er fiender av folket.

Dette er farlig.

En slik koordinert aksjon er ment å skulle sende et signal til presidenten og hans meningsfeller om at selv medier som har ulike politiske ståsteder og ulike leserkretser, står sammen i fordømmelsen av et slikt angrep på ytringsfriheten og den frie og kritiske pressen. Vi støtter dette initiativet.

Skjebnetid for fri presse

Medier over hele verden, også i Norge, står oppe i en meget utfordrende situasjon. Den teknologiske utviklingen og nye former for annonsering og markedsføring har utfordret den tradisjonelle forretningsmodellen for dagsaviser, der annonseinntekter - sammen med abonnementsinntekter - finansierte journalistikken. Facebook, Google og andre aktører spiser av dette markedet. Effekten har vært en massiv inntektssvikt og dermed trangere vilkår for journalistikken.

Det koster penger å drive uavhengig og kritisk journalistikk. Medienes samfunnsoppdrag er hjemlet i Grunnloven. Vår rolle er å bidra til en opplyst og faktabasert samfunnsdebatt gjennom å sette et kritisk søkelys på makt og gjennom å opptre uavhengig av press fra politikere og kapitalinteresser. Det er redaktøren som bestemmer - og har ansvaret for - hva det enkelte mediet dekker og hvordan.

Å skyte pianisten

Da Per Sandberg holdt pressekonferanse i Arendal etter å ha blitt tvunget til å trekke seg som statsråd og som nestleder i Fremskrittspartiet, skyldte han på mediene. Det samme gjorde hans partifelle Sylvi Listhaug da hun måtte slutte som justisminister. Men sannheten er at det var deres egne ord og handlinger, rapportert av mediene, som felte dem. Dette er ikke «fake news». Enhver har rett til sine egne meninger, men ikke til sine egne fakta. Det er en viktig forskjell.

Derfor er det ille at statsminister Erna Solberg bruker et uttrykk som «blodtørst» for å beskrive medienes dekning av Sandberg-saken. Mener hun at mediene ikke skulle ha omtalt hans brudd på sikkerhetsrutinene, hans manglende varsling av reisen til Iran og hans stadig nye forklaringer? Vi mener at Solberg burde beklage dette utsagnet.