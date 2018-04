Ta vare på Metropolis

Etter år med forsinkelser har det kommunale selskapet Stavanger utvikling KF nå utlyst en idékonkurranse om utformingen av Nytorget.

Vinner av konkurransen skal kåres i september. Men det er usikkert når planene skal settes ut i livet.

Politikerne har bestemt at Nytorget 1, der ungdomshuset Metropolis holder til, skal rives og bygges om.

Metropolis har siden opprettelsen i 2000 hatt sine lokaler i det kommunalt eide bygget. Huset har egen kafé for ungdom mellom 16 og 23 år, og legger til rette for kreativ utfoldelse som blant annet dans, musikk, teater og foto.

I et lokale som kan romme 300 mennesker, arrangerer de også jevnlig rusfrie konserter. I tillegg til andre typer arrangementer.

Underskriftskampanje

Metropolis er en av syv avdelinger hos Ungdom og fritid (UF). I Nytorget 1 driver UF også en helsestasjon for ungdom, bolighjelp for unge i barnevernet og gir råd og veiledning til unge med rusproblemer.

Andre organisasjoner bruker også huset. Blant annet flere politiske ungdomsorganisasjoner, Leger uten grenser, Stavanger Pokemon, Mablis festival, Filmkraft og Changemaker.

I planen fra kommunen ligger det at Metropolis fortsatt skal være på Nytorget, men kanskje ikke der de er i dag.

Ungdommenes bystyre i Stavanger startet tidligere denne måneden en underskriftskampanje for å beholde Metropolis. Over 1400 har så langt signert.

Ordstyrer i ungdommenes bystyre, Ayman Hassan, mener det er vanskelig å se et alternativ lokale i sentrum som kan huse både Metropolis, helsestasjonen og utetilbudet.

Advarer mot opphold

Metropolissjef Thomas Ognedal Matre sa tidligere denne uken at han håper et nytt hus vil stå klart før det andre rives.

Han er glad for at de unge får et nytt bygg, men advarer mot å legge ned aktiviteten i en eventuell byggeperiode.

Det er noe å tenke på, for tilbudet på Metropolis er unikt og samlende for mange av byens ungdommer.

Selv om alderen og tilstanden på bygget gjør at det må rives eller bygges om, bør derfor alternativet være klart før det skjer. Slik at det ikke blir et opphold i tilbudet og mange faller fra.

Et nytt bygg med mer moderne løsninger kan være bra. Men det må kunne romme de samme tilbudene ungdomshuset har i dag.