Jakob toppet tidenes mest spesielle OL

AFTENBLADET MENER: Jakob Ingebrigtsens 1500 meterbragd er tidenes idrettsprestasjon av en rogalending.

Ny olympisk rekord og ny familierekord. Jakob Ingebrigtsen like etter lørdagens gulløp. Foto: Petr David Josek / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Plasseringen, tiden, taktikken og at det skjedde på den klassiske distansen 1500 meter, gjør gullet også til en av de største norske hendelsene i sommeridrett gjennom alle tider.

Det er ikke ufortjent og slett ikke tilfeldig at familieprosjektet på Lura i Sandnes lykkes med sitt nitide og langsiktige arbeid på denne måten. Samtidig er det til syvende og sist bare opp til løperen selv å holde hodet kaldt, ha is i magen og håndtere alle forventningene som bare har bygget seg mer og mer opp i løpet av de 16 dagene lekene har vart.

Neste år er det etter planen både VM og EM, så det er bare å glede seg til nye storløp fra både Jakob Ingebrigtsen og søsknene hans.

Sportslig sett har lekene i Tokyo vært ett av de aller beste sommer-OL Norge har hatt. Det skyldes ikke minst prestasjonene i verdensidretten friidrett. Ingebrigtsen, Karsten Warholm og sleggekaster Eivind Henriksen har innfridd og vel så det. Det samme gjelder selvsagt sandvolleyduoen som tok gull noen timer før Ingebrigtsen og triatleten Kristian Blummenfelt.

For de andre har det vært mer opp og ned, der marginer feil vei og regelrett formsvikt har gjort at mange ikke har klart å komme opp mot sitt beste. Det er fortsatt mye å arbeide med for Olympiatoppen.

OL har mer eller mindre gått for tomme tribuner. Det var mer liv på Sandnes stadion, der folk fulgte løpet på storskjerm, enn det var på olympiastadion i Tokyo.

Koronapandemien er årsaken til de tomme tribunene. Pandemien er også grunnen til at OL for første gang i historien ble utsatt et helt år. Tidsforskjellen og det faktum at det ikke har vært en allmennkringkaster som har sendt øvelsene på fjernsyn, har forsterket avstandsfølelsen for de interesserte i Norge. Det har vært tidenes mest spesielle OL.

Discovery, som har rettighetene til alle OL-sendinger i mange år framover, har også valgt å legge flere av sendingene med norske deltakere på rene strømmetjenester. Det var for eksempel ikke mulig å se sandvolleyfinalen på vanlig, lineært fjernsyn.

Dette er høyt spill av Discovery og det har selvsagt irritert seere i Norge, selv om innholdet har vært gratis tilgjengelig. Samtidig er nok dette en forbigående støy og nok en forsmak på en ny medievirkelighet. Om få år er det få som vil heve øyenbryn over slike manøvrer. Og for Jakob Ingebrigtsen har det selvsagt ingen betydning for prestasjonene hvem som overfører løpene hans.