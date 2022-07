En ny virkelighet

LEDER: Europas nye virkelighet setter politikere og politiske partier på prøve. Det er nødvendig med et omfattende programarbeid i partiene for å møte nye, internasjonale utfordringer.

Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg er fortsatt en sentral premissleverandør for norsk politikk. Her er han med de svenske og finske utenriksministrene Ann Linde og Pekka Haavisto.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen setter samtidig klimakrisen i et nytt, tydeligere og enda mer avslørende lys. De økonomiske utfordringene er kraftige over hele verden, og det skjer i et globalt politisk klima som fortsatt er preget av en dyp konflikt mellom de to stormaktene Kina og USA.

Pandemien er ikke over, og knapphet på energi og matvarer kan snart bli mer påtrengende. Flyktningekrise har vi hatt en tid, og den forsterkes av både krig, økonomiske utfordringer og mangel på muligheter for å kunne leve av eget arbeid.

Neste år er det lokalvalg, og de politiske partiene skal først og fremst meisle ut sine programmer for styringen av kommuner og fylkeskommuner. Men det skjer i en situasjon der de internasjonale utfordringene vil være de mest presserende.

Allerede under landsmøtene denne våren løftet Venstre, MDG og Høyre fram spørsmålet om norsk EU-medlemsskap. Det spørsmålet vil kunne prege landsmøte-våren 2023 for alle partiene. Innen den tid har Sverige og Finland blitt Nato-medlemmer. Det gir en helt annen dynamikk inn i det nordiske

samarbeidet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

EUs rolle og tyngde i sikkehetspolitiske spørsmål har vi fått demonstrert de månedene krigen i Ukraina har vart. Fem nordiske land blir Natomedlemmer og vil samordne seg innen alliansen, men bare fire av dem har fullt medlemsskap i EU.

FN vil også bli satt under lupen. Hvilken rolle skal verdensorganisasjonen spille framover, og hvordan skal arbeidet organiseres? Er dagens system med et sikkerhetsråd dominert av de sterkeste landene den beste løsningen?

Og hva med WHO, verdens handelsorganisasjon? Får vi mer eller mindre

proteksjonisme i tiden som kommer, og hvilken rolle kan organisasjonen i så fall spille? Trengs det nytenking også her?

Svarene vil være ulike, men det er viktig at slike spørsmål løftes i og av de politiske partiene. Forhold utenfor Norge har stor betydning for oss som bor her, noe krig, prisstigning og energimangel har vist oss. Det vil føre til en periode der internasjonale utfordringer vil oppleves som mer betydningsfulle enn noen av våre hjemlige og tradisjonelle diskusjoner.

Verden trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Og det er viktig for et land som Norge å være langt framme i slike diskusjoner. Da trenger vi tydelige, politiske bærere av disse nye utfordringene.