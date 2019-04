Sri Lanka må få hjelp til å skape et åpent og fritt samfunn

Utenom krig og naturkatastrofer er det få ting som kan bidra til å destabilisere en nasjon mer enn store terrorangrep. Sri Lanka er langt fra kommet til hektene etter at borgerkrigen ble avsluttet for ti år siden. Motsetninger mellom både religiøse grupper og folkegrupper er ikke fjernet, og det er langt fram til de har fått et velfungerende folkestyre. Terroraksjonene drar landet i feil retning.

Ingenting kan forsvare hendelsene vi så i påsken. Vi har ment det mange ganger før og det er bare å gjenta: å presse gjennom sine budskap gjennom slike voldshandlinger er ynkelig og umulig å vise forståelse for.

Fortsatt er det ikke helt lett å danne seg et inntrykk av hvem som står bak angrepene, hvorfor de gjorde det og hvilke mål de har. Foreløpig viser etterforskningen at vi har å gjøre med selvmordsbombere og at det kan være islamistiske National Thowheeth Jama'ath (NTJ) står bak terrorangrepene. De skal også ha hatt internasjonal støtte, men det er grunn til å vise varsomhet med å plassere skyld og ansvar før flere fakta er på bordet.

Turisttrafikken til Sri Lanka har på få år vokst fra 400 000 til 2 millioner tilreisende på få år. Ved å bruke hoteller som mål og ta livet av en rekke utlendinger, stikker terroristene en kniv inn i det som er i ferd med å bli én av landets viktigste næringer. Generelt bidrar aksjonene til å spre mye mistro og hat internt i befolkningen, den legitimerer langt på vei mer overvåking, mer kontroll, mer politi, mer militærmakt og mindre frihet i en årrekke framover.

En smakebit på dette fikk vi allerede minutter etter angrepene, da myndighetene stengte de største sosiale mediene. Dette vanskeliggjorde blant annet kontakten mellom innbyggere som hadde behov for informasjon om sine nærmeste. Begrunnelsen var at myndighetene ville hindre spredning av konspirasjonsteorier, hatmeldinger og nye voldsepisoder, men det viser også et regime som ikke nøler med å ty til autoritære handlinger, om nødvendig. Samtidig bør det være et tankekors for de store teknologiselskapene at de ses på som hjemsted for denne type virksomhet.

Sri Lanka trenger derfor all den internasjonale støtten de kan få, både i arbeidet med å skape et åpent, liberalt samfunn, der menneskerettigheter rår og i arbeidet med å avdekke hvem som står bak grusomhetene.