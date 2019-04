At et nytt høyreparti på kort tid skaffer seg høy oppslutning er noe vi har sett i mange land. Vi skal ikke lengre enn til Sverige for å finne ett av de tydeligste eksemplene, Sverigedemokratene, som vaker rundt 20 prosents oppslutning.

Det er likevel spesielt at det skjer i Spania, med tanke på bagasjen de har fra nær fortid. Ved forrige valg var det de nye partiene i sentrum (Ciudadanos) og på venstresiden (Podemos) som skapte problemer for de etablerte partiene. Mange trodde det ville stoppe der, men nå er det altså kommet et tredje parti.

Spanjolene har likevel fått noen års trening med å ha en statsminister som ikke har flertallet i nasjonalforsamlingen bak seg. Etter forrige ordinære parlamentsvalg ble det forsøkt å disiplinere velgerne tilbake til de to tradisjonelt sett, største partiene, ved å skrive ut nyvalg. Det hjalp selvsagt ikke. Velgernes beskjed er at Spania må styres ut fra en ny partiflora.

Spania har samme ordning som Sverige, med at det kreves et innsettelsesvedtak i parlamentet (investitur) før regjeringen kan godkjennes. Dette kompliserte prosessen forrige gang, helt til sosialistpartiet PSOE unnlot å stemme og Mariano Rajoy fra det konservative PP fikk fortsette med en mindretallsregjering. Den falt, som følge av et mistillitsforslag etter gjentatte korrupsjonsskandaler, i fjor sommer. Siden har karismatiske Pedro Sanchez fra PSOE regjert.

Han regnes også som vinner av valget i år, med 28,7 prosent av stemmene. Det er en brukbar framgang. De konservative fikk bare 16,7 prosent, tidenes dårligste. Tallene viser likevel hvilket enormt skifte spansk politikk har vært gjennom, når de tidligere enerådende partiene samlet bare får 45 prosent av stemmene.

Vox har vokst fram på nasjonal selvfølelse, motstand mot innvandring og mot regional selvstendighet. Selvstendighetsprosjektet til Catalonia har irritert spanjoler i nær sagt alle andre provinser og har mye å gjøre med framgangen til Vox.

Pedro Sanchez får trolig fortsette som statsminister, men har vanskelige forhandlinger foran seg, fordi det ikke er noen opplagte konstellasjoner som utgjør et flertall. Han trenger støtte fra både Podemos og en rekke småpartier for å få flertall.

Det skadeskutte konservative partiet er i en enda dårligere posisjon. Skal de ha håp om å ta regjeringsmakten tilbake, må de trolig i samtaler med Vox, noe de vegrer seg for.

Spania er i ferd med å reise seg igjen etter den lange perioden med økonomisk nedgang og astronomiske arbeidsledighetstall. Kamp mot korrupsjon og skattesnyteri er viktige elementer i dette. Det virker nærmest uvirkelig at de også må kjempe mot krefter som dyrker noen av de verste sidene ved Franco-diktaturet, men dette er dessverre blitt hverdagen i flere europeiske land.