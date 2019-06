Britisk politisk reality

Etter tre år med krangling og vingling over brexit, trakk Theresa May seg som statsminister i forrige måned. Hun skal etter planen bli sittende til de konservative har funnet en ny leder, som også vil bli ny statsminister i Storbritannia.

På mandag ble de ti lederkandidatene annonsert. Nå begynner konkurransen om hvem som kan klare å få nok stemmer til å komme seg helt til topps.

Avstemningen startet på torsdag. Da røk kandidatene Mark Harper, Andrea Leadsom and Esther McVey ut i den første hemmelige avstemningen. Boris Johnson fikk flest stemmer.

Avstemningen, eller utstemmingen, skal fortsette neste uke. Og til slutt sitter partiet igjen med to kandidater, som så skal stemmes over av medlemmene i det konservative partiet.

Love Island

Tabloidavisen The Sun hadde i torsdagens avis photoshoppet hodene til de ti kandidatene inn i et bilde av deltakere i Love Island, et britisk reality TV-program, komplett med kallenavn som BoJo (Boris Johnson) og The Saj (Sajid Javid).

For som om hele prosessen ikke har et preg av reality TV, så har opptakten til avstemningen vært i samme gate.

Tidligere denne uken var en av de mest populære lederkandidatene, miljøminister Michael Gove, nødt til å innrømme at han som journalist på 1990-tallet hadde tatt kokain ved flere anledninger.

En annen kandidat, Esther McVey, kom i konflikt med en tidligere kollega, den meget kjente programlederen Lorraine Kelly, i den britiske TV-kanalen ITV, som sa hun verken husket McVey eller likte hennes politikk.

Katastrofe

Kommentator i The Guardian mener ingen av de 10 kandidatene klarer å se den nasjonale katastrofen i landet, i alt fra skoler til sykehus, fattigdom og antallet hjemløse.

Hun trekker også fram den manglende evnen til å se hvilke følger brexit vil få, spesielt om landet 31. oktober ryker ut av EU uten en avtale. Hvordan brexit vil se ut avhenger av hvem som blir valgt, og vil også ha store følger for Norge.

«Var ikke dette en gang det kompetente partiet?», spør Toynbee.

De tre siste årene har vært en katastrofe for britisk politikk. Og de politikerne som nå står igjen som de mest sannsylige vinnerne av både lederskap og statsministerposten, virker alle som de lever i en verden fjernt fra virkeligheten.

Denne siste prosessen, skandalene og den manglende virkelighetsforståelsen vil bare føre til økende politikerforakt. Det er trist å se at det som en gang var et stort og mektig land som mange så opp til, med en lang tradisjon for demokrati og respekt for politikere, nå synes å smuldre opp.