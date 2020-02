Korona-viruset: Panikk løser ingen problemer

LEDER: Det første tilfellet av Korona-virus er registrert i Norge, og det kommer garantert flere. Det er likevel ingen grunn til panikk.

En prøve med Korona-virus fra et laboratorium. Det er grunn til aktsomhet, men ikke panikk, mener Aftenbladet. Foto: Dado Ruvic / X02714

En kvinne bosatt i Nord-Norge er det første tilfellet av Korona-smitte som er registrert i Norge. Tilfellet ble offentliggjort onsdag. I tillegg er en norsk statsborger smittet i Italia. De første tilfellene er også registrert i Danmark og Sverige.

Det sier seg selv at Norge vil få nye tilfeller av smitte, og det er helt naturlig at helsevesenet er satt i beredskap for å kunne håndtere en oppblussing av tilfeller. Men det er ingen grunn til at folk skal være redde.

Den tilgjengelige informasjonen om Korona-viruset tyder på at det likner andre utbrudd vi husker fra de siste tiårene, som SARS, fugleinfluensa og svineinfluensa. Basert på tilgjengelige data innsamlet av Verdens helseorganisasjon (WHO) er dødeligheten ved Korona nå på 2 prosent, men dette tallet vil garantert synke.

Dødeligheten som er registrert til nå, inkluderer nemlig pasienter i området i Kina der utbruddet startet, og som ble syke før Korona-viruset var oppdaget. De hadde med andre ord ikke fått behandling, og ikke blitt isolert. Viruset oppfører seg som andre influensa-typer ved at det først og fremst er farlig for personer som allerede har svekket helse.

I land med et fungerende helsevesen og god beredskap – og Norge er helt i verdenstoppen her – er det svært lav sannsynlighet for at Korona-viruset skal føre til omfattende tap av liv og helse. Mange som blir smittet, vil trolig ha få eller ingen symptomer.

Dette betyr ikke at viruset ikke fortjener stor oppmerksomhet. I land med tett befolkning og dårlig infrastruktur kan et slikt virus gjøre stor skade. Og viruset har allerede ført til økonomiske tap, i form av fall i aksjeverdier og skade på internasjonal handel og reisevirksomhet.

Det er imidlertid en reell fare for at mediene kan gjøre ytterligere skade ved å overdramatisere situasjonen. En overskrift som forteller at så mange som 40 prosent av verdens befolkning kan bli smittet, er lite verdt og til og med direkte misvisende hvis den ikke samtidig sier at de aller fleste av disse vil klare seg helt greit.

Viruset har nådd alle kontinenter (utenom Antarktis), men det er verdt å merke seg at det allerede rapporteres om flere nye tilfeller utenfor Kina enn i Kina. Rundt 81.000 personer er registrert smittet, og over 3000 er døde, nesten alle i den kinesiske Hubei-provinsen. Hvis kinesiske myndigheter ikke feilinformerer, er dette et tegn på at Kinas modell for smittebegrensning har hatt effekt.