Klimahåp uten Trump

Utenriksminister Mike Pompeo sa mandag at USA har gitt FN beskjed om at prosessen med utmeldingen av avtalen har startet. Blir den fullført, vil tilbaketrekkingen tre i kraft om ett år – det vil si dagen etter presidentvalget høsten 2020.

Det er ingen overraskelse at dette skjer, avgjørelsen ble kunngjort i 2017. Donald Trump har siden han tok over som president i USA i 2016 sagt at han vil trekke landet ut av Parisavtalen.

Etter valget opphevet han en rekke reguleringer som skulle beskytte miljøet og begrense den globale oppvarmingen.

Klimapakt

Det høres dramatisk ut. Men hva betyr det egentlig at Trump trekker USA fra Parisavtalen? Betyr det noe i det hele tatt?

Det gir selvfølgelig en signaleffekt til andre statsledere som går i samme tanker, som Jair Bolsonaro i Brasil og Scott Morrison, Australias statsminister.

Men denne uken signerte Frankrikes president Emmanuel Macron og Kinas president Xi Jinping en klimapakt, som slår fast at Parisavtalen er irreversibel.

– Vi er motstandere av forsøk på å sette nasjonale interesser over menneskehetens felles interesser, sa Xi.

Kina er et av landene i verden som slipper ut mest CO₂. Utslippene har økt kraftig det siste tiåret. Men etter at landet har satt inn en rekke tiltak har takten i utslippsøkningen gått kraftig ned. Landet kunne helt sikkert satt seg enda strengere mål, men de er likevel ambisiøse.

Det er også verdt å nevne at hele 187 av 193 land i FN har signert Parisavtalen. Nå nylig Russland.

Delstatene tar ansvar

Og i USA er det flere delstater som nå tar ansvar for sine egne klimagassutslipp, og trosser Trump. Guvernører fra 24 stater, samt Puerto Rico, annonserte nylig at de vil følge målene satt av tidligere president Barack Obama gjennom Parisavtalen.

Disse statene utgjør mer enn halvparten av USAs befolkning. Hvis de var et eget land, ville det vært verdens tredje største økonomi. Andre stater har også satt seg ambisiøse klimamål. Det handler både om å redusere utslipp og sikre at de henger med i utviklingen av nye jobber i fornybarindustrien.

Og mellom 300 og 400 selskaper i USA har sagt at de vil følge målene satt i Parisavtalen.

Målene i Parisavtalen er ikke nok til å begrense oppvarmingen til under 2 grader, ifølge forskere. Men både denne avtalen og nye samarbeid og avtaler er ikke avhengige av Donald Trumps nei til enda en internasjonal samarbeidsavtale. Det er klimahåp uten Trump.