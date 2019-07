Gründeren Bjørn Kjos har bygget opp flyselskapet Norwegian fra ingenting til å bli en av de store, globale operatørene blant de såkalte lavprisselskapene. I New York og Los Angeles er selskapet hans nå blant de største.

Norwegian har gått fra fire fly og 120 ansatte, til 162 fly og over 11.000 ansatte under ledelse av Kjos. Og selskapet har flere nye fly i bestilling, noe som gjør Norwegian til en av de virkelig store kundene i markedet. i 2012 bestilte Kjos over 200 nye fly fra Airbus og Boeing, de to dominerende flyprodusentene i verden.

Kjos har passert 70, og det er dermed ingen bombe at han trekker seg mer tilbake. Han vil fortsatt være en stor eier i Norwegian, med den innflytelsen det innebærer.

Ingen «flyskam»

Norwegian har blitt en brysom konkurrent i et marked som i mange tiår var preget av tilnærmede monopoler, med dertil hørende høye priser på flybilletter. Lavprisselskaper som Norwegian og Ryanair har fungert som murbrekkere og åpnet luftrommet for nye kundegrupper, samtidig som dem som allerede hadde økonomi til å fly, kunne fly mer.

Begrepet «flyskam» var selvsagt ikke funnet opp den gangen. I dag er de lave prisene på flyreiser en kilde til bekymring for dem som er opptatt av å redusere utslippene av klimagasser og få ned forbruket av olje.

Det har også blitt satt spørsmålstegn ved Kjos' vilje til å ta høy risiko. I årevis har han prioritert vekst foran lønnsomhet. Men før eller siden må selskapet ta en pust i bakken og konsentrere seg om å tjene penger. Hvis ikke, vil investorene gjøre opprør.

Press på de ansatte

Når et selskap som konkurrerer om å være billigst skal spare penger, må det konsentrere seg om å kutte kostnader. Og der er vi ved noe av det mest kontroversielle ved lavprisselskapene. Lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte er under konstant press.

Norwegian har etablert datterselskaper i utlandet, og ønsker å ansette folk på betingelser som er gjeldende i disse landene. Dette presser lønningene ned og medfører ofte mer belastende skiftordninger. De kabinansatte og pilotene i Norwegian har flere ganger aksjonert mot denne utviklingen.

Det er all grunn til å tro at et Norwegian som nå opplever forventninger om økt lønnsomhet, vil fortsette jakten på løsninger som de ansatte kan ha grunn til å frykte.