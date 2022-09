Aftenbladet beklager

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et leserbrev fra nestleder i partiet Liberalistene, publisert i Aftenbladet mandag 19 september, framsettes det udokumenterte og uriktige påstander om stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap).

Stavanger Aftenblad beklager at vi publiserte en påstand om at Tajik har gjort noe ulovlig. Dette er ikke dokumentert.

Stavanger Aftenblad beklager at vi publiserte en påstand om at Tajik endret sine opplysninger om utgifter på hjemsted for å få rett til skattefri pendlerbolig. Dette er ikke dokumentert.

Stavanger Aftenblad vil presisere at Tajik ikke er blant de 45 stortingspolitikerne som har fått varsel om skattekrav i juni 2022. Skatteetaten har undersøkt Tajik også, og slått fast at hun har handlet helt i tråd med regelverket.

Vi beklager at de feilaktige påstandene i leserbrevet ble publisert.