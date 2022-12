Uretten mot Viggo Kristiansen

AFTENBLADET MENER: At Viggo Kristiansen ble dømt i Baneheia-saken, og siden forble dømt i tjue år, er en rettsskandale så stor at den er vanskelig å ta inn over seg. Men det må vi.

Torsdag kveld beklaget justisminister Emilie Enger Mehl overfor Viggo Kristiansen.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt for voldtekt og drap på de to småjentene Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen. Det var forklaringen til kameraten hans, Jan Helge Andersen, som i all hovedsak førte til domfellelsen. Andersens DNA ble funnet på den ene jenta, han tilsto, og forklarte at Viggo Kristiansen hadde vært hovedmannen. Ingen klare tekniske bevis knyttet Kristiansen til saken.

Viggo Kristiansen ble dømt til forvaring. Han har sittet i fengsel i 21 år, mer enn halve livet. Rettsskandalen har rammet hans unge og voksne liv på ufattelig mange vis.

Han ble dømt to ganger, av Tingretten og av Lagmannsretten. Og han ble ikke hørt i årene etterpå. Han prøvde, prøvde og prøvde. Han hadde få støttespillere.

Først i 2021, etter fem forsøk på 13 år gikk begjæringen om å få tatt saken opp igjen gjennom. I oktober i år ba Riksadvokaten Lagmannsretten frifinne Viggo Kristiansen, og beklaget på vegne av påtalemyndigheten. Bakgrunnen var at det samlede etterforskningsmaterialet klart ikke ga noe bevismessig grunnlag for forfølging mot Kristiansen for de forholdene han ble dømt for i Baneheiasaken.

Torsdag kom frifinnelsen i Borgarting lagmannsrett. Samme kveld kom en uforbeholden beklagelse til Viggo Kristiansen fra justisminister Emilie Enger Mehl.

Det forplikter henne og regjeringen til handling, til å gå opp hvordan dette kunne skje. Regjeringen setter ned en granskningskommisjon over nyttår. Den bør være grundig, og holde åpenhet høyt.

Mye har endret seg siden Kristiansen ble dømt. Politiets avhørsmetoder er endret, teknologien har kommet mye lenger når det gjelder DNA-materialer, og man jobber annerledes for å sikre bevis på åstedet. Dette kjenner vi også igjen fra den pågående Tengs-saken.

Men har det endret seg nok? Og hvordan kunne det ta så mange år før saken ble gjenåpnet?

I Norge er journalistene for eksempel avhengig av den informasjonen man får fra politiet, helt fram til rettssaken starter. I Sverige blir dokumenter offentlige når tiltale tas ut. Det ville gjort pressen her bedre informert, bedre rustet til å ettergå maktapparatet, og gjort det mulig for flere å delta i diskusjonene.

Svært få, også i norsk presse, klarte å flytte blikket fra der de hadde holdt det fast i mange år. Mange i pressen har også beklaget, hver for seg. Men også pressen bør gå grundigere til verks. Arbeidsmåter, bedre tilgang på informasjon, og rutiner som bidrar til at man ikke slutter å stille spørsmål for tidlig, må diskuteres grundig og åpent, på tvers av redaksjonene.