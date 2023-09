Budsjett og tull med tall

AFTENBLADET MENER: Statsbudsjettet for neste år bør være basert på realistiske forventninger til inflasjon.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram statsbudsjettet for 2023 i fjor var bekymringen stor for at for høy pengebruk i budsjettet skulle føre til økt inflasjon. Regjeringen la derfor fram det de mente var et stramt budsjett. Og med den prisveksten de hadde lagt inn kunne det kanskje ha gått bra.

Det er bare det at de la inn feil tall. De to siste årene har inflasjonen blitt satt mye lavere enn den faktisk har blitt.

I statsbudsjettet for 2022 ble inflasjonen anslått til 1,3 prosent for kommende år. Prisveksten det året ble på 5,8 prosent. Inflasjonsanslaget for 2023 ble satt til 2,8 prosent, mye lavere enn det både SSB og Norges bank hadde i sine prognoser. Akkurat nå ligger den på 5,4 prosent.

Denne feilen fikk også følger. I mai, da regjeringen presenterte sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2023, måtte de plusse på med 56 milliarder kroner fra Oljefondet. Dette skulle betale blant annet for sykehusbudsjetter, politi og forsvar. Og for hjelp til Ukraina.

Den økte pengebruken innebar at regjeringen gikk fra et forsøksvis innstrammende budsjett til et svakt ekspansivt budsjett.

I det opprinnelige budsjettet brukte regjeringen 2,5 prosent av Oljefondet. I det oppdaterte budsjettet lå oljepengebruken på 3 prosent, maksgrensen for hva politikerne har bestemt at skal brukes i budsjettet fra fondet.

Plutselig var det ikke så viktig med høy pengebruk i budsjettet og inflasjonen. For budsjettet slik det er nå bidrar faktisk til økt etterspørsel, noe som igjen kan føre til økt inflasjon. Og igjen til flere rentehevinger.

Å sette prisveksten for lavt, viste seg å få store følger for mange etater. Viktige deler av offentlig sektor ble rammet, det samme gjaldt for ytelser satt i budsjettet.

Regjeringen tror nå at prisveksten vil være på vei ned om noen måneder. Ifølge Vedum vil de legge dette til grunn i statsbudsjettet. De vil stabilisere prisveksten på det nivået vi er på nå i en liten periode, og venter en nedgang i løpet av 2024, sa Vedum denne uken.

Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank regner også med at prisveksten snart skal nedover, understreket han. Men feilen sist gang var ikke at regjeringen ikke trodde at det kom til å bli prisvekst, men at de brukte helt feil tall.

Regjeringen sitter nå i budsjettkonferanse. Der bør de stille seg spørsmålet de ikke stilte seg selv i fjor: Bruker vi realistiske tall?