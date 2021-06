Lovende planer, Laerdal

AFTENBLADET MENER: Laerdal Medicals nybygg vil gi et løft for et helt område og er et sterkt signal om at bedriftens langsiktige forpliktelse til byen og regionen ligger fast.

Slik skal Laerdal Medicals nybygg i Stavanger se ut. Foto: Snøhetta Arkitekter

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta lanserte Laerdal Medical mandag planen om å bygge et nytt og moderne hovedkvarter i Stavanger. Bygget vil delvis erstatte dagens hovedkontor og produksjonslokaler i Tanke Svilands gate.

Det er i utgangspunktet gledelig at bedrifter ønsker å forbli i Stavanger, enten de er store eller små. I tilfellet Laerdal er det ekstra gledelig. Bedriften er et kroneksempel på hvor store verdier som kan skapes – uavhengig av olje- og gassreservene som en dag er uttømt eller ulønnsomme. Laerdal Medical har 1700 ansatte i 26 land. Rundt 400 av dem jobber i hovedkvarteret i Tanke Svilands gate.

Laerdal Medical utvikler og selger livreddende utstyr og opplæringssystemer over hele verden, og driver i tillegg et omfattende ikke-kommersielt program for sikrere svangerskap og fødsler i utviklingsland. Bedriften er familieeid.

For området ved Rudlå og Tanke Svilands gate innebærer planene etter vår oppfatning et betydelig løft. Det såkalte «hotellhullet» som ligger tvers over gata for Laerdal har altfor lenge fått forbli en skamplett for byutviklingen og et monument over politisk impotens overfor utbyggere. Det har skjedd absolutt ingenting der siden 2014.

Det er gledelig at Laerdals planer også kan bety at det endelig blir framdrift i planer som vil fjerne det skjemmende hullet og gi beboerne og næringsdrivende i området utsikter til en løsning.

Planen for det nye kontorbygget innebærer at hovedinngangen flyttes til sørsiden. Dette vil også åpne opp for muligheter i tilknytning til Rudlå-parken og Gamle Stavanger. Et publikumsområde vil gi mulighet for myke trafikanter til å bruke gjennomgangen gjennom byggene på vei mellom Vestre Platå og sentrum/Bjergsted.

Det er en politisk målsetting å legge til rette for flere sentrumsnære arbeidsplasser. Da er det også viktig å sørge for at det bygges flere moderne, attraktive kontorbygg i sentrum. Bygg som også tilfredsstiller dagens krav til energiforbruk og bærekraft.

Vi regner ikke med at disse planene vil møte seriøs politisk motbør. Konfliktpotensialet, sammenliknet med for eksempel Base-gruppens godkjente høyhus i Knud Holms gate, er lavt. Nybygget vil langt på vei erstatte et eksisterende bygg. Og Laerdal Medical er en bedrift av en type Stavanger vil trenge mer av i årene som kommer.

Nå venter vi – og byen for øvrig – bare utålmodig på en løsning for det famøse «hotellhullet», en sak som for lengst har beveget seg over i parodien.

Det såkalte «hotellhullet» som ligger tvers over gata for Laerdal har altfor lenge fått forbli en skamplett for byutviklingen og et monument over politisk impotens overfor utbyggere