Prisen på en sveitserost

AFTENBLADET MENER: Det handler om atskillig mer enn kiloprisen på sveitserost når Jesper Saltvik Pedersen nå har solgt premien han fikk for verdenscupseieren i para-alpint i vinter.

Jesper Saltvik Pedersen er verdens høyest rangerte para-alpinist. Foto: Benedikt Lex/Norges Skiforbund/

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jesper Saltvik Pedersen fikk en fem kilos ost etter seieren i sveitsiske Veysonnaz i slutten av januar i år. Han la selv ut en melding etterpå der han viste til de store forskjellene. Mens funksjonsfriske utøvere får store pengepremier, gjerne flere hundre tusen kroner, fikk han en ost! Og han understreker selv at kostnadene med å drive idretten er store. Det kreves kostbart utstyr for å nå det nivået han er på som verdens høyest rangerte para-alpinist.

Næringslivsaktøren Margaret Hystad, også hun fra Karmøy, kjøpte osten for 50.000 kroner da Pedersen la den ut for salg. Responsen var stor, men tilslaget gikk til politikeren og næringslivsaktøren fra Saltvik Pedersens egen hjemkommune.

Selv om ostesaken har vært omtalt i spøkefulle ordelag, har den også et stort alvor over seg. Para-idrettene har etter hvert utviklet seg voldsomt. Bak seire som den til Saltvik Pedersen ligger det minst like mye trening og satsing, fysisk som mentalt, som det gjør for funksjonsfriske toppidrettsutøvere. Paraidretten har gjort kvantesprang de siste tiårene, fra aktivitetsbaserte tilstelninger, til topp-prestasjoner i verdensklasse.

Saltvik Pedersen har med sitt muntre utspill forhåpentligvis satt fart på en utvikling som må komme; nemlig at para-utøvere på hans nivå må kunne forvente de samme premiepengene som funksjonsfriske.

Noe av utfordringen har vært ulik organisasjonstilknytning. Den internasjonale paralympiske komite, som arrangerer verdenscuprennene, forklarer til TV2 at pengepremier er vanskelig, fordi budsjettet er svært begrenset.

VM i paraalpint skal arrangeres på Lillehammer og i Hafjell 2022. Der håper arrangørene å få inn ordningen med pengepremier.

Funksjonsfriske idrettsutøvere på samme toppnivå har også gode sponsor-inntekter, enten personlig eller til laget de representerer. Nasjonale og internasjonale bedrifter ønsker gjerne å knytte sin merkevare opp mot topp-prestasjoner innen idrett.

Store idrettsutøvere som Jesper Saltvik Pedersen, svømmeren Sara Louise Rung og roeren Birgit Skarstein, for å nevne noen, viser at det kan være minst like attraktivt å sponse paraidretten.

Å kjempe seg fram til et slikt toppnivå, med et vanskeligere utgangspunkt, skaper personligheter som fungerer som inspirasjon og forbilder for mange.