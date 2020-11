13-åringene må selvfølgelig få gå på stadion

Ingebjørg S. Folgerø (H) har helt rett når hun angriper forslaget til ny politivedtekt for Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Etter kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy, ble det nødvendig å lage en ny, felles politivedtekt. Et forslag er nå under politisk behandling og ute til høring, med frist 11. november.

I forrige måned var kommunestyrerepresentant Ingebjørg Folgerø (H) ute og bad publikum sette seg inn i saken. Hun advarte spesielt mot forslaget i vedtektens paragraf 7–3, der det blant annet heter at barn under 15 år ikke har «adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldrene eller andre foresatt.»

Dette er selvfølgelig en bestemmelse som både er autoritær og håpløs. Hvem har kommet på dette?

Det er en regelmessig øvelse i mediene å finne gamle, anakronistiske bestemmelser i enkeltkommuners politivedtekter. Bestemmelser, gjerne fra 1920-tallet, som verken har relevans eller rot i virkeligheten.

Verre er det når det på 2020-tallet kommer forslag som blant annet betyr at to 14-årige venninner ikke kan gå sammen på vikingkamp uten at de eller foreldrene risikerer sanksjoner etter bestemmelsene i politiloven. Dersom arrangører av for eksempel julegateåpning eller pepperkakeby ikke har fått dispensasjon, vil det være ulovlig for en gutt på 12 eller jente på 13 å overvære arrangementet uten foreldre eller foresatte.

Det er selvfølgelig, og heldigvis, utopisk at politiet vil bruke krefter på slike tilfeller, men det er likevel skadelig dersom denne bestemmelsen virkelig blir vedtatt. Det ene er at vi ikke bør ha straffebestemmelser som ikke blir fulgt opp. Langt verre vil det være dersom Stavanger kommune gjennom en slik bestemmelse fullstendig nedvurderer ungdommers evne til å ta vare på seg selv, klare seg selv, ta selvstendige beslutninger og navigere gjennom livet.

Det er også andre bestemmelser i forslaget folk bør ta seg tid til å gå gjennom med et kritisk blikk. Det gjelder ikke minst bestemmelsene om meldeplikt for diverse offentlige arrangement, som definitivt bør holdes opp mot grunnlovsbestemte verdier, som ytringsfriheten.

Ingebjørg Folgerøs oppfordring er en god anledning for de øvrige politikerne til å ta en fot i bakken og revurdere forslaget. En ting er at mediene i årene framover bør konsentrere seg om andre ting enn foreldede bestemmelser i Stavangers politivedtekt. Enda viktigere er det selvsagt at Stavanger viser større tiltro til ungdomsgenerasjonen enn å stoppe dem i å ta i bruk det kommunen har å by på.

AFTENBLADET MENER: Forslaget til ny politivedtekt for Stavanger kommune er for dårlig. Flere av bestemmelsene er prinsipielt svært betenkelige.