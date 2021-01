Respektfull restaurering

AFTENBLADET MENER: Vår tids bilde av Stavanger domkirke er bare en flik av historien. En verdig restaurering må se mer enn det.

Stavanger domkirke restaureres. Det engasjerer folk. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Stavanger domkirke er Norges best bevarte middelalderkatedral. Den er fredet, men den brukes. Av menighet, konsertpublikum, turister, av de som er interesserte i kirkens historie, av de som oppsøker kirken når livet blir intenst. Den skal restaureres til 900-års jubileet i 2025, blant annet for å gjøre den rustet til å tåle et værhardt klima i mange hundreår til.

Det fredete, gamle bygget skal møte våre moderne krav, uten å miste sitt særpreg. Presten vil nærmere menigheten, de med funksjonsnedsettelser skal kunne komme seg fram, brannforskriftene er nok annerledes i vårt århundre enn i mange andres, og kirken skal romme muligheter for lyd- og lysrigg som møter forventningene vi har til en konsert i kirkerommet. Samtidig er det nettopp lagene kirken rommer av historie som gjør den så kjær, også i vår tid. Det er lett å forstå at det ikke er mulig å ivareta alle hensyn fullt ut.

«Den er Norges mest autentiske middelalderkatedral, og skal få lov til å være det» sa arkitekt Per Schjelderup til NRK Rogaland tirsdag kveld. «Vi forsøpler det ved å late som vi lager gotikk. Slik holdt de på før, men sånn gjør vi ikke nå lenger.»

For Domkirken har blitt endret og restaurert mange ganger gjennom historien, med skiftende samfunnsforhold, skiftende syn på hvordan kristendom formidles, og med skiftende syn på hva restaurering og bevaring er. Der man tidligere prøvde å kopiere og etterligne den gotiske stilen, vil man nå gjøre det klart hva som er hva. Framheve det originale, ikke etterligne det.

Derfor ligger det i planene at man fjerner alteret fra 1940-tallet og lager et nytt, men tar vare på de gotiske steintavlene.

Rundt 200 mennesker har skrevet under på et opprop mot dette. «Ønsker vi å bevare Stavanger Domkirkes historie og interiør slik vi kjenner det fra vår tid? Foreslåtte endringer i interiøret kan medføre at vi mister en verdifull del av vår lokalhistorie,» heter det der. SV-politiker Eirik Faret Sakariassen vil ta saken opp i formannskapet.

Ja. Stavanger domkirkes interiør består av mange lag, fra ulike tider og ulike generasjoner. Men bevarer vi alle disse lagene akkurat slik de er nå, fryser vi Domkirken fast i vår tids bilde av den. Det er for kortsiktig for det ærverdige, gamle bygget. Et nytt alter, alterring og høyalter vil fortrenge noe av det akkurat vi opplevde som særegent ved Domkirken. Men det kan gi nye generasjoner et klarere bilde av middelalderkatedralen. Det tror vi er det mest respektfulle å gjøre.