Regjeringens sikkerhetssvikt

AFTENBLADET MENER: Hvorfor måtte det medieoppslag og press fra opposisjonen til før regjeringen reagerte på salget av Bergen Engines til russiskeide TMH International?

Et mulig salg av Bergen Engines til et russisk selskap har skapt stor debatt om sikkerhetsrisikoen ved slike oppkjøp. Foto: Bjørn Erik Larsen/BT

Tirsdag sa justisminister Monica Mæland at norske myndigheter vurderer å stanse det planlagte russiske oppkjøpet av Bergen Engines.

«Vi er nå på et punkt hvor vi har funnet at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser», sa Mæland.

Men regjeringen har slett ikke vært tydelige på at dette salget kunne være en mulig sikkerhetsrisiko, før det ble slått opp i media.

I februar avslørte BT/E24 at de største eierne i TMH International er oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev, som blant annet har vært medeiere i våpenprodusenten Kalasjnikov. Selskapet ble ført opp på sanksjonslistene til EU og USA da Russland annekterte Krim-halvøyen.

Visste om

Motorer fra fabrikken i Bergen brukes både i norske kystvaktskip, i det norske etterretningsskipet «Marjata», og av en rekke allierte, deriblant USA.

Ståle Ulriksen, forsker på forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, sa til BT i februar at teknologien bak motorene vil være svært interessant for den russiske marinen.

Ifølge BT, hadde tre departementer allerede visst om saken i én måned, da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ble varslet om Bergen Engines-salget i midten av januar.

15. desember fortalte Rolls-Royce Utenriksdepartementet om det mulige salget. Dette ble sendt videre til Justisdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Samme kveld mottok Statsministerens kontor et varsel om å sjekke om rikets sikkerhet kunne påvirkes av salget.

Nærings- og fiskeridepartementet svarte i etterkant BT/E24 at de anså dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, «noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Regjeringen mener salget ikke faller inn under sikkerhetsloven. Men ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil strategiske oppkjøp generelt kunne representere en betydelig nasjonal risiko, uavhengig av om oppkjøpene er omfattet av sikkerhetsloven.

Sovet i timen

Opplysningene som kom fram i media har fått flere til å reagere. Det norske forsvaret vurderer nå om salget kan påvirke eksisterende kontrakter og fremtidige leveranser. Og en rekke opposisjonspolitikere har avkrevd regjeringen svar og handling.

Her virker det som om hele regjeringen har sovet i timen. Det virker åpenbart for de fleste at dette er et salg som er svært kontroversielt sikkerhetsmessig.

Når Bakke-Jensen skal redegjøre for saken i Stortinget, bør han også svare på hvorfor regjeringen ikke klarte å se at dette salget burde utredes, før det ble påpekt av media.

Rikets sikkerhet må alltid tas på alvor, og i denne type saker må det alltid trumfe kommersielle interesser.