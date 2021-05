En fare for hele verden

AFTENBLADET MENER: Hviterusslands kapring av et sivilt fly, viser at landets president Aleksandr Lukasjenko begynner å bli en trussel for hele verden, ikke bare egen befolkning.

To kvinner demonstrerer etter arrestasjonen av journalisten Roman Protasevitsj etter at et fly ble tvunget til å lande i Hviterussland. Foto: AGENCJA GAZETA / X02731

Søndag ble et Ryanair-fly på vei fra Aten til Litauens hovedstad Vilnius tvunget til å lande i Hviterusslands hovedstad Minsk, med støtte fra et jagerfly.

På grunn av en påstått bombetrussel ble mannskap og passasjerer holdt igjen i landet i flere timer, før de fikk lov til å gjenoppta flygningen. Ingen eksplosiver ble funnet.

Men ombord på flyet var Roman Protasevitsj, en aktivist, journalist og blogger som har bodd i Litauen siden 2019. Han ble pågrepet og fengslet da flyet landet i Minsk.

Europas siste diktator

Europeiske ledere beskyldte Hviterussland for statlig terrorisme. Her hjemme sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det ikke var noen tvil om at Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator.

Lukasjenko skal ha vært direkte involvert i det som skjedde. Etter at han erklærte seg som valgvinner i vinter har det vært et økende antall demonstrasjoner i landet. Samtidig har tortur og drap av opposisjonelle økt.

Passasjerer nyhetsbyrået AFP snakket med etter at Ryanair-flyet landet i Vilnus, fortalte at Protasevitsj under pågripelsen hadde sagt at han nå kan vente seg dødsstraff.

Sanksjoner

FNs byrå for sivil luftfart (ICAO) sa de var bekymret for en "tilsynelatende tvangslanding" som kan være i strid med Chicago-konvensjonen, som fastsetter reglene for luftrom og flysikkerhet.

EU innførte mandag kveld sanksjoner mot Hviterussland. Disse inkluderte et forbud for flyselskapene mot å bruke Hviterusslands flyrom, og et forbud mot at hviterussiske fly kan bruke EU-landenes luftrom.

USAs president Joe Biden sluttet seg til de som nå krever en internasjonal granskning. En video fra hviterussiske myndigheter der Protasevitsj forteller at hans behandling i varetekt har vært «i henhold til loven», mente Biden er gjort under tvang. Han kalte dette et «skammelig angrep på både politisk uenighet og pressefriheten».

Trussel

Fra russisk side, derimot, var tonen en annen. Russiske myndigheter kalte reaksjonene fra EU og USA «sjokkerende», og beskyldte dem for dobbeltmoral. Analytikere mener den russiske presidenten vil bruke denne hendelsen til å forverre forholdet mellom Hviterussland og Vesten. Det er i Russlands interesse at det er stabilitet i nabolandene, og at Lukasjenko blir sittende som president.

Det er viktig å lytte til de som nå advarer mot at Lukasjenko ikke bare utgjør en trussel for sitt eget folk, men også er en internasjonal trussel.

Det er viktig at vestlige land, inkludert Norge, fortsetter sanksjonene og fordømmelsen av Lukasjenkos handlinger.